Den "großen" Ironman in Klagenfurt ging ich ein paar Wochen später optimistisch und motiviert an – und hatte einen großartigen Tag. Bis am Rupertiberg, 25 Radkilometer vor dem Ziel, einer der heftigsten Hagelstürme, die ich je erlebte, alles änderte: Sturmböen, Hagel und Kälte ließen meinen ausgeklügelten Fressplan am Bike platzen – und nach zwölf Laufkilometern stürzte ich in das tiefste Formloch meines Lebens.

Ich war noch nie so nahe dran gewesen, alles hinzuschmeißen – und jeder hätte es verstanden. Aber ich biss durch: Wenn mich Hagel, Wind und Kälte am Berg nicht abgeworfen hatten, würde es der Lauf in der Ebene auch nicht schaffen. Es waren dann noch 30 Kilometer Powerwalken. Ein Eilmarsch durch die Hölle. Es tat mehr als nur weh. Aber viel brutaler war, was in meinem Kopf abging. Im Ziel heulte ich. Weil es vorbei war – und weil ich stolz war. Die Zeit? Ich habe bis heute nicht nachgeschaut, auf welchem Platz ich landete. Irgendwer erzählte mir von 1.000 Ausfällen alleine wegen des Unwetters. Egal: Ich habe keinen dieser Athleten besiegt oder geschlagen – sondern mich. Nur das ist wichtig.

