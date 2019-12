Die Gans kommt ungenießbar verbrannt aus dem Backrohr, der Christbaum brennt lichterloh, die Erwachsenen streiten, während die Kinder in Tränen ausbrechen. Etliche Weihnachtsfilme erzählen plakativ, wie sich der Stress der Weihnachtsvorbereitungen in einem Riesenchaos entlädt. Das mag zwar extrem überzeichnet sein – aber was macht man tatsächlich, wenn am Heiligen Abend alles schiefgeht und das aufwendig geplante Festmahl vollkommen misslungen ist? Keine Panik! Es gibt auch noch kurzfristige Möglichkeiten, das Weihnachtsessen zu retten.

Warum sollte man sich als Laie selbst an den Herd stellen, wenn man das den Profis überlassen kann? Auch an den Weihnachtsfeiertagen empfangen etliche Restaurants im ganzen Land Gäste. Auf wien.info etwa gibt es eine auszugsweise Liste jener Restaurants in den Bezirken 1 bis 9, die am Heiligen Abend geöffnet haben. In Graz sperren zwar die meisten Gaststätten um spätestens 16 Uhr zu, der Salon Marie im Grand Hotel Wiesler (Grieskai 4–8) und der Thomawirth (Leonhardstr. 40) aber bieten bis 21 bzw. 23 Uhr warme Küche. In Salzburg hat zum Beispiel der Gasthof zur Hölle (Dr.-Adolf-Altmann-Str. 2) geöffnet, in der Academy-Bar (Franz-Josef-Str. 4) gibt es von 11 bis 17 Uhr die für Salzburg klassische Würstelsuppe. Auch viele Hotelrestaurants bieten Weihnachtsmenüs an. Reservieren sollte man sicherheitshalber in den meisten Restaurants, sonst geht es einem beim spontanen Besuch am Heiligen Abend wie einstens Maria und Josef bei der Herbergssuche.

Gans to Go

Wer das vermeiden will, kann sich das Essen auch in die eigenen vier Wände kommen lassen. Der Lieferservice Mjam bietet seine Leistungen in allen österreichischen Landeshauptstädten und sogar in vielen Orten unter 5000 Einwohnern an. Im Vergleich zu anderen Tagen wird am 24. Dezember um ein Drittel weniger bestellt. In den Ballungszentren hatten letztes Jahr 90 Prozent der Mjam-Partnerrestaurants geöffnet. Fun Fact: Bestellt werden zu Weihnachten am liebsten Pizza, Burger und Sushi – vegetarische Bestellungen sinken um 50 Prozent im Vergleich zum restlichen Jahr. In Innsbruck bringt der Lieferservice Innsdrinks.at neben Essen zum Aufwärmen auch CBD-Gras – womit das Weihnachtsfest besonders friedlich ausfallen dürfte.

Wer in Wien wohnt und bereits am 23. Dezember weiß, dass der kulinarische Plan A zum Scheitern verurteilt ist, er aber Lust auf eine klassische Weihnachtsgans haben wird, der kann im Steigenberger-Hotelrestaurant Béla Béla (Fahnengasse 1) eine "Gans to go" ab 152 Euro für vier Personen bestellen. Das Angebot ist auch über Weihnachten hinaus bis 5. Jänner nutzbar. Einfachere, aber deftige Speisen findet man natürlich auf den Christkindlmärkten. Jener am Wiener Rathausplatz beispielsweise ist am Heiligen Abend bis 19 Uhr geöffnet. In Oberösterreich, etwa in Steyr auf dem Hauptplatz und im Volksgarten Linz, sperren die Märkte um 16 Uhr zu.

All jene, die nach dem misslungenen Festtagskochen ihre Küchenehre retten und noch einmal von vorn beginnen wollen, können das trotz der eingeschränkten Weihnachtsöffnungszeiten im Einzelhandel tun. Es gibt nämlich einige Supermarktfilialen, die nicht schon um 13 Uhr zusperren. Die Billa-Filiale im Flughafen Wien (Check-in 1) etwa ist am 24. Dezember bis 17 Uhr geöffnet, am 25. Und 26. sogar bis 21 Uhr. Der Merkur-Mini-Markt am Wiener Hauptbahnhof ist am Heiligen Abend bis 18 Uhr geöffnet, die Spar-Filiale am Linzer Pendant bis 23 Uhr. Jene am Bahnhof Leoben ist am 26. Dezember bis 21 Uhr geöffnet. Die Spar-Filialen in Lech und im Montafon werden am 25. und am 26. erst um 18 Uhr zugesperrt, die Filiale in der Innsbrucker Anichstraße um 17 Uhr. Mpreis am Innsbrucker Hauptbahnhof ist am 24. Dezember bis 21 Uhr geöffnet.

Auch in viele Tankstellen sind kleine Lebensmittelgeschäfte integriert. Beispielsweise hat rund ein Drittel der insgesamt 266 Shell-Tankstellen in Österreich am Heiligen Abend 24 Stunden geöffnet. Weitere 40 Prozent öffnen zwischen 4.30 und 8 Uhr und haben bis mindestens 22 Uhr geöffnet, der Rest bis mindestens 16 Uhr.

Menü aus dem Automaten

Völlig unabhängig von Öffnungszeiten bieten die Lebensmittelautomaten Hilfe, die oft von Landwirten oder Fleischhauern betrieben werden. Erdäpfel, Eier, Milchprodukte, Fleisch holt man sich dort unkompliziert auf Knopfdruck. Solche Automaten gibt es beispielsweise in Graz von der Fleischerei Mosshammer (Zinzendorfgasse), in Salzburg etwa von der Metzgerei Auernig in Hallwang (Wiener Bundesstr. 16) oder in Seekirchen (Henndorfer Str. 5) unter dem Titel "Gutes von Oma". Die Firma Hansagfood betreibt Hofläden in Eisenstadt (Ruster Str. 82), Neusiedl am See (Wiener Str., 68) Hornstein (Neufelder Str. – Kreisverkehr) und Fischamend (Wiener Str. 15). Dort gibt es rund um die Uhr Gemüse, Obst, Milchprodukte und vieles mehr zu kaufen. Speck-, Grammel- und Hascheeknödel findet man tiefgekühlt im Knödelautomaten am Gelände der Voestalpine in Linz.

Und selbst aus Vorräten, die die meisten zu Hause haben, lässt sich ein veritables Weihnachtsdinner zaubern, wie unser Last Minute-Menü für circa vier Personen beweist.

(Michael Steingruber, 23.12.2019 mit Unterstützung aus den Bundesländern durch Steffen Arora, Walter Müller, Markus Rohrhofer, Stefanie Ruep und Wolfgang Weisgram)