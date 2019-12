Dem realen Vorbild hinter dem Comic auf der Spur: Experten untersuchen in "Tim und Struppi und der Fluch der Mumie" die wahre Identität der Mumie Rascar Capac. Ihr Weg führt sie bis an die chilenische Pazifikküste – Arte, 21.40 Uhr. Foto: Un film à la patte

9.05 WEIHNACHTSFILM

White Christmas (USA 1954, Michael Curtiz) Mit einer Revue wollen zwei Entertainer (Bing Crosby und Danny Kaye) das Hotelgeschäft in einem verschneiten Wintersportort ankurbeln. Crosby schmettert zum wiederholten Male Irving Berlins titelgebenden Songklassiker – dieses Mal in Technicolor und dem gerade aus der Taufe gehobenen Breitwandverfahren Vista Vision. Bis 11.00, ORF 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Das fünfte Element (Le Cinquième Élément, F 1997, Luc Besson) Auch im 23. Jahrhundert ist es einzig die Liebe, die die Erde retten kann. In Luc Bessons Scifi-Fantasie Das fünfte Element weist den Weg eine überirdische Schönheit (Milla Jovovich), die bei einem grantelnden Taxifahrer (Bruce Willis) aufschlägt – alles ein wenig kindisch, aber fraglos spektakulär und vor grandioser Metropolis-Kulisse. Bis 22.55, Pro 7

20.15 DOKUMENTATION

Yellowstone – Park der Extreme (1/2) Der älteste Nationalpark der Welt im Winter, sprich unter Extrembedingungen. Nur die widerstandsfähigsten Parkbewohner überstehen in Yellowstone die kalte Jahreszeit inmitten spektakulärer Landschaften. Bis 21.40, Arte

21.40 DOKUMENTATION

Tim und Struppi und der Fluch der Mumie (F/B 2019, Frédéric Cordier) Der Tim-und-Struppi-Band Die sieben Kristallkugeln dreht sich um Capac, eine schreckenerregende Mumie mit tiefschwarzem Blick. Eine Erfindung des Autors Hergé, oder gibt es ein reales Vorbild? Die Wissenschaftsdoku begibt sich auf eine Spurensuche. Bis 22.35, Arte

21.55 BADEMANTELBLUES

Merci, Udo Das letzte Konzert von Udo Jürgens in Zürich im Dezember 2014, ausgestrahlt anlässlich des fünften Todestages des Entertainers. Natürlich nicht ohne Bademantel-Finale. Im Anschluss um 0.00 Uhr gibt es die Winter- und Weihnachtslieder des Sängers zu hören. Bis 0.00, ORF 1

22.15 DOKUMENTATION

Anna Karenina (GB/F 2012, Joe Wright) Verfilmungen von Leo Tolstois Romanklassiker mit der tragischen Geschichte der Ehebrecherin Anna Karenina im Zen trum wurden mit zuverlässiger Regelmäßigkeit auf die Leinwand gebracht. Zuletzt wagte sich 2012 der britische Regisseur Joe Wright an den Stoff, das Drehbuch lieferte der Dramatiker Tom Stoppard. Das Ergebnis, das auf ungewöhnliche theaterhafte szenische Auflösungen setzt, darf, nicht zuletzt dank einer formidablen Keira Knightley in der Titelrolle, zu den gelungeneren Tolstoi-Adaptionen gezählt werden. Bis 0.20, 3sat

22.25 DRAMA

Der Geschmack von Rost und Knochen (De rouille et d’os, F/B 2012, Jacques Audiard) Eine Wal-Trainerin (Marion Cotillard), die schwer verletzt wird, und ein alleinerziehender Vater (Matthias Schoenaerts), der sich durchs Leben boxt. Jacques Audiard erzählt in seinem schönen Film von einem ungewöhnlichen Paar, das sich gegenseitig zurück ins Leben hilft. Bis 0.20, One

22.25 HORROR

Edge of Winter (CDN/USA 2016, Rob Connolly) Hüttenzauber der üblen Sorte: Nach einem Unfall flüchten sich ein Vater und seine zwei Söhne vor einem Schneesturm in eine Hütte. Als dort zwei Jäger auftauchen, werden die Dinge in dem kanadischen Thriller nicht besser. Bis 0.10, Tele 5