Foto: ORF

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Michael Landau Fragen an den Caritas-Präsidenten stellen Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche) und Matthias Westhoff (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama Aufruhr herrscht fast immer, wenn die Fremden kommen – das Motto der heutigen Sendung mit Ausschnitten aus dem ORF-Archiv. Zur Belustigung der Gäste schreckten Einheimische selbst vor einer Jodelakademie nicht zurück, zeigt zum Beispiel ein Beitrag aus dem Jahr 1979. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Meine geniale Freundin (3) (I/USA 2018, Saverio Costanzo) Elena Ferrantes Bestseller in einer italienisch-amerikanischen Verfilmung. Regisseur Saverio Costanzo hält sich ziemlich eng an die Erzählung. Die Dichte der Vorlage erreicht die vierteilige Serie naturgemäß nicht. Immerhin überzeugen die Hauptdarstellerinnen: Margherita Mazzucco und Gaia Grace. Trotzdem unverständlich, warum der ORF das sehenswerte Stück in den Sonntagnachmittag verräumt. Bis 14.00, ORF 2

Margherita Mazzucco und Gaia Grace in Elena Ferrantes Bestsellerverfilmung "Meine geniale Freundin" – um 13.30 Uhr auf ORF2. Foto: ORF

19.00 SEI BIER IS NED DEPPERT

Ein echter Wiener geht nicht unter: Stille Nacht (Ö 1977, Reinhard Schwabenitzky) Mundl plant das Weihnachtsfest. Es wird, wie zu erwarten war, eine b’soffene G’schicht. Legendäres zum dritten Advent.

Bis 19.53, ORF 1

20.05 THEMENABEND

Oktoskop: Die Gegenwart (D 2012, Thomas Heise) Ein Film über die notwendigen Routinen abseits der Trauerarbeit. Lukas Maurer hat den Regisseur bei Crossing Europe in Linz zum Gespräch getroffen.

Bis 21.30, Okto

20.15 LIEBELEI

Christine (F/I 1958, Pierre Gaspard-Huit) Das Traumpaar Alain Delon / Romy Schneider in der Hochblüte ihrer beider Jugend und Schönheit, Schnitzlers eigentliche Intentionen allerdings sind in diesem prunkvoll und hoffnungslos überladenen Rührstück kaum noch zu finden. Um 21.50 Uhr folgt die Dokumentation Ein Abend mit Romy – im Gespräch mit Alice Schwarzer vom Dezember 1976.

Bis 22.45, Arte

22.15 KONZERT

Christmas in Vienna Das traditionelle Weihnachtskonzert aus dem Wiener Konzerthaus, dieses Mal mit Genia Kühmeier, Marianne Crebassa, Michael Schade und Bo Skovhus gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und der Wiener Singakademie. Bis 23.50, ORF 2

23.40 KONZERT

Erlebnis Bühne: Weihnachtsoratorium In der malerischen Atmosphäre der Stiftskirche Waldhausen nahm Nicolaus Har noncourt 1982 mit Peter Schreier und Robert Holl, zwei Ausnahmesängern ihrer Zeit, Bachs Weihnachtsoratorium auf. Der geniale Dirigent wäre am 6. Dezember 90 Jahre alt geworden. Bis 1.00, ORF 3

Sie haben Lust auf Serien? Dann hören Sie die neueste Folge unseres Podcasts Serienreif: