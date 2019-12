Serienende

8 Postings

Gute Quote zum Abschied von den "Big Bang Theory"-Nerds

ORF strahlte am Dienstag die allerletzte Doppelfolge aus, das "Bye Bye-Special" wollten im Schnitt 184.000 sehen – 2,71 Millionen schauten am Montag im ProSieben-Hauptabend in Deutschland zu