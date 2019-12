Pamela Rendi-Wagner muss sich in Nachrichtensendung verteidigen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Der Bundesgeschäftsführer der SPÖ, Christian Deutsch, zeichnet ein katastrophales Bild von den Parteifinanzen. In einem geheimen Tonbandmitschnitt von einer internen Betriebsversammlung sagte er, dass es im Fall von Neuwahlen womöglich ein Wahlkampf "ohne Plakate und ohne Inserate" werde – schlichtweg, weil der Partei das Geld fehle.

Die Aufnahme wurde SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitagabend in der ZiB2 vorgespielt. Ihre Reaktion: Sie hofft, dass es nicht wieder zu verfrühten Wahlen kommen werde und findet es bedenklich, dass solche Aufnahmen überhaupt existieren.

Spenden sammeln

Doch damit war der Mitschnitt nicht beendet. In einem weiteren Ausschnitt spricht Deutsch davon, dass sich die Partei um höhere Einnahmen bemühen muss. Vor allem in Form von Spenden. Dabei hatte die SPÖ im Wahlkampf noch andere Parteien kritisiert, die ebendas machen. Rendi-Wagner damals dazu: "Politik darf nicht käuflich sein". In der ZiB sagt sie nun, dass Spenden "an sich nicht verwerflich sind" und sich die Partei an die gesetzlichen Vorgaben halten werde. Eben dass eine Spende nicht höher als 7.500 Euro sein darf.

Dass es schlecht um die Finanzen der SPÖ steht, ist bereits länger bekannt. Der Schuldenstand beträgt 14,9 Millionen Euro. Durch das katastrophale Abschneiden bei vergangenen Wahlen fehlt nun auch wichtige Parteiförderung.

Die Partei hat Ende November 27 Mitarbeiter beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet. Wie viele Leute tatsächlich mit 31. März die Zentrale verlassen müssen, sagte Rendi-Wagner im ORF-Interview noch nicht: "Aus vertraulichen Gründen:" Sie ist sich aber sicher, dass die Partei finanziell stabilisieren könne, nachdem "schmerzliche Schritte notwendig" waren, wie die SPÖ-Chefin sagt. Heuer soll die SPÖ zudem die Wahlkampfkostenobergrenze von sieben Millionen Euro eingehalten haben. Fix sei das aber erst, wenn alle Kosten eingemeldet seien. Und das müsste bis September 2020 passieren, sagt Rendi-Wagner. (red, 21.12.2019