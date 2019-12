Laut Musk sollen manche Besitzer in den nächsten Tagen die Autopilot-Funktion Teslas ausprobieren können Foto: APA/AFP/JOHN THYS

Laut Elon Musk, CEO des Elektroautoherstellers, dürfen sich Besitzer eines Teslas über ein "Weihnachts-Softwareupdate" freuen. Dieses soll unter anderem eine Vorschau zum Full-Self-Driving Sevice (kurz FSD) mit sich bringen. Dies kündigte Musk via Twitter an.

Zwei neue Spiele

In seinem Twitterbeitrag ist auch von zwei Spielen die Rede: die Titel Stardew Valley und Lost Backgammon können in Zukunft am Bildschirm des (geparkten!) Wagens gespielt werden. Die Computerspiele sind dafür gedacht, den Fahrern einen Zeitvertreib während der Wartezeiten bei Aufladestationen zu bieten, berichtet Techcrunch.

Große Pläne für den autonomen Tesla

Während es sich bei den Spielen um eine kleine Erweiterung handelt, verspricht Musk mit dem FSD-Service Großes. Laut dem Paypal-Gründer sei die autonome Fahrfunktion der wichtigste Bestandteil der Tesla Fahrzeuge. Tesla kündigte bereits an, dass der FSD-Service bis Mitte 2020 so weit ausgereift sei, dass der Fahrer oder die Fahrerin kaum Aufmerksamkeit auf die Straße richten müsse.

Auch ein eigener Taxiservice, der vollautomatische Fahrzeuge anbietet, soll zukünftig in manchen Teilen der USA starten. Dieser Service würde Besitzer von Teslas ermöglichen, ihre eigenen Fahrzeuge für den Dienst anzubieten, ähnlich wie Uber oder Airbnb, so in einem Bericht von The Verge.

Zuerst nur Early Access

Wie viel beim angekündigten "Sneak Preview" erhältlich sein wird, und wann das Update genau erscheint, ist noch nicht eindeutig. In einem weiteren Twitter-Posting gab Musk bekannt, dass das Update noch ein paar Tage validiert werden müsse und es folglich für eine limitierte Anzahl an Tesla-Besitzern zugänglich sein wird, bevor es breitflächig veröffentlicht wird.(gpi, 16.12.2019)

