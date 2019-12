Vinzenz Geiger zieht. Foto: APA/AP/Kerstin Joensson

Ramsau am Dachstein – Der Deutsche Vinzenz Geiger hat am Samstag den Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Ramsau gewonnen. Der Mannschafts-Olympiasieger setzte sich nach einem Sprung von der Normalschanze sowie dem Langlauf über 10 Kilometer 1,6 Sekunden vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber durch, der alle bisherigen fünf Saisonbewerbe für sich entschieden hatte.

Dritter wurde Geigers Teamkollege Fabian Rießle (+5,8), bester Österreicher war Lukas Greiderer (13,7) als Sechster. (APA; 21.12.2019)