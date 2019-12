Daley Blind Foto: APA/AFP/GLYN KIRK

Amsterdam – Der niederländische Fußball-Nationalspieler Daley Blind fällt wegen einer Herzmuskelentzündung auf unbestimmte Zeit aus. Der Innenverteidiger von Meister Ajax Amsterdam hatte am 10. Dezember im Champions-League-Spiel gegen Valencia über Schwindelgefühle geklagt. Die Niederlande sind am 18. Juni in Amsterdam der zweite EM-Gegner von Österreichs Nationalmannschaft.

Der 29-jährige Blind unterzog sich in den vergangenen Tagen einer umfassenden medizinischen Untersuchung, bei der die schwerwiegende Diagnose gestellt wurde. Blind wurde ein Defibrillator implantiert, der elektrische Impulse sendet, um die Herzrhythmen zu regulieren und damit unter Umständen einen Herzstillstand zu verhindern. Das teilte Ajax am Samstag mit.

Die Niederländer haben vor einer Woche Memphis Depay mit einem Kreuzbandriss verloren, sein möglicher Ersatzmann Donyell Malen zog sich ebenfalls eine Knieverletzung zu. (APA; 21.12.2019)