In dieser Galerie: 2 Bilder Martin Peters starb am Samstag im Alter von 76 Jahren Foto: AP Photo/Alastair Grant Peters traf im WM-Viertelfinale gegen Deutschland. Foto: AP Photo, File

London – Der englische Fußball trauert um einen seiner Wembley-Helden. Martin Peters starb am Samstag im Alter von 76 Jahren, wie sein früherer Verein West Ham United und der englische Fußballverband mitteilten. Peters, der beim legendären WM-Finale zwischen England und Deutschland 1966 in London (4:2 n.V.) für die "Three Lions" das Tor zum 2:1 erzielt hatte, sei nach langer, schwerer Krankheit gestorben. (APA/dpa, 21.12.2019)