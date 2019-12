Ein Snowboard. Foto: APA/BARBARA GINDL

Cervinia – Der Vorarlberger Luca Hämmerle hat sich am Samstag bei seinem Sturz beim Snowboardcross-Weltcup in Cervinia eine Gehirnerschütterung zugezogen. Darüber hinaus habe der 23-Jährige aber keine weiteren Verletzungen erlitten, teilte Österreichs Skiverband (ÖSV) nach einer umfassenden Untersuchung von Hämmerle im Krankenhaus in Aosta am Samstagabend mit. Nach seinem Sturz im Viertelfinale war er mit einem Akja in ein Krankenhaus abtransportiert worden.

Bruder Alessandro Siebenter

Sein Bruder und Montafon-Sieger Alessandro Hämmerle ist auf Rang sieben gelandet. Der Vorarlberger schied im Halbfinale aus. Jakob Dusek holte mit Rang zwei im kleinen Finale hinter Hämmerle als Gesamt-Achter sein bestes Weltcup-Ergebnis. Julian Lüftner blieb im Viertelfinale hängen. Katharina Neussner war wegen Magen-Darm-Problemen nicht angetreten.

Die Siege gingen mit Olympiasiegerin Michela Moioli und erstmals Lorenzo Sommariva an Lokalmatadore aus Italien. Die nächsten Rennen folgen erst am 25. Jänner in Big White in Kanada. (APA, 21.12.2019)