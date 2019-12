Noch immer zu schlechtes Wetter in Frankreich. Foto: APA / AFP / JEFF PACHOUD

Val d'Isere – Die Ski-Weltcup-Abfahrt der Damen in Val d'Isere hat auch am Sonntag nicht stattfinden können. Eine große Menge an Neuschnee sowie der heftige Wind haben eine Austragung unmöglich gemacht, die Rennleitung sagte das Rennen zeitig in der Früh ab. Das Rennen in den französischen Alpen hätte eigentlich schon am Samstag stattfinden sollen, war aber zunächst auf Sonntag verschoben worden.

Auch die Traditionsabfahrt der Alpin-Herren in Gröden ist 2019 ausgefallen. Aufgrund des anhaltend schlechten Wetters mit Schnee und Regen und der Prognosen für den weiteren Tag war die Absage für die Rennleitung letztlich alternativlos.

Die Gröden-Abfahrt hätte am Samstag um 11.45 Uhr über eine bereits verkürzte Strecke gestartet werden sollen. Erster möglicher Ersatzort ist Bormio, wo es nach Weihnachten mit Abfahrt und einer Kombination weitergeht. (APA, 22.12.2019)