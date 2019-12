Pöltl nach 109:134: "Zu viele Turnovers begangen" – Triple-Double von Antetokounmpo in New York

Jakob Pöltl mit sechs Punkten, je fünf Rebounds und Assists, vier blocked shots. Foto: APA/AP/Abate

San Antonio (Texas) – Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nichts zu holen gegeben. Die Texaner unterlagen den von ihrem ehemaligen Starspieler Kawhi Leonard angeführten LA Clippers deutlich mit 109:134. Jakob Pöltl bilanzierte mit sechs Punkten, je fünf Rebounds und Assists sowie vier blocked shots in 15:44 Minuten auf dem Feld.

Sein Team habe "zu viele Turnovers begangen und zu viele leichte Körbe zugelassen", resümierte der Wiener. Die Clippers sorgten im dritten Viertel, das sie mit 38:22 gewannen, für klare Verhältnisse. Leonard (26 Punkte, sieben Rebounds, neun Assists) feierte bei der dritten Wiederkehr an seine alte Wirkungsstätte erstmals einen Sieg. DeMar DeRozan (24) und Marco Belinelli (17) waren die erfolgreichsten Scorer der Spurs, die am Montag bei den Memphis Grizzlies gastieren.

NBA-Leader Milwaukee Bucks setzte sich bei Liga-Nachzügler New York Knicks mit 123:102 durch. Giannis Antetokounmpo verzeichnete in nur 26:02 Minuten auf dem Parkett im Madison Square Garden mit 22 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. James Harden (47) und Russell Westbrook (30) führten die Houston Rockets zu einem 139:125 bei den Phoenix Suns. (APA; 22.12.2019)



NBA-Ergebnisse vom Samstag:

San Antonio Spurs – LA Clippers 109:134

Charlotte Hornets – Utah Jazz 107:114

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 122:112

Detroit Pistons – Chicago Bulls 107:119

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 125:108

New York Knicks – Milwaukee Bucks 102:123

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 119:115

Phoenix Suns – Houston Rockets 125:139

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 113:106