Jüngst machten – durchaus beklemmende – Ergebnisse einer Umfrage die Runde. Demnach befürworten gut 22 Prozent der Bevölkerung Österreichs einen "starken Führer", der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss. Die Frage, die bislang noch in keiner Umfrage gestellt wurde: Wie viele Menschen sehnen sich nach einem "sanften Führer"? Nach einem, der dafür sorgt, dass sich niemand um seinen Verstand oder um sein kritisches Urteilsvermögen kümmern muss?

Genießen Sie das Video mit Bracos "gebendem Blick". Er wäre ein recht properer, "sanfter Führer". Esoterik in reinerer Form als bei unserem kroatischen Freund mit dem Dackelblick, die wird kaum wo zu finden sein. Ein behänderes Zusammenspiel aus dem harten Kalkül des Anbieters und dem weichen Geist seiner Kunden, das kommt sogar in der doch recht facettenreichen Welt der Esoteriker, Pseudomediziner, Heilsverprecher und Besserwisser selten vor.

ILIE GHETU

Ersatzjesus oder Sommerpantscherl

Es liegt in den Augen des Betrachters zu interpretieren, was Braco verkörpert. Der fesche Kerl ist für die Frau im reifen Alter vielleicht die Chimäre eines schmutzigen, aber dennoch romantischen Sommerpantscherls in Istrien. Wer so lieb schaut wie Braco, der stellt sich auch Mitte August in der Altstadt von Rovinj ohne zu murren um ein Eis an für die Glückliche. Eine andere Vermutung: Braco ist der Ersatz- und Instant-Jesus der Generation "Achtsamkeit". Er liest dankenswert kurze Messen, bei der die Kollekte freilich vor Beginn eingesammelt wird. Bei seinen Bergpredigten plagt er uns nicht mit Gleichungen, die uns zur Reflexion anhalten könnten. Braco verkauft seit einiger Zeit auch seine "gebende Stimme" auf Tonträgern. Wären Braco und sein Publikum Teil einer rationalen Welt, man hätte ihn vorab mit ehernen Branding-Grundsätzen warnen müssen: "Verwässere Deinen USP nicht, Braco!" oder: "Braco, Du stehst nur für Deinen Blick, alles andere macht Dich austauschbar." Wir sind aber nicht in der rationalen Welt. Das Publikum würde dem "sanften Führer" auch dessen Darmwinde abkaufen, "Bracos stille Flatulenzen" in Konserven, und obendrein den Dosenöffner dazu aus dem Braco-Webshop mit Bracos "Sonnensymbol" darauf.

Homöopathie, Grander und Braco: die Dreifaltigkeit

Mit dem „Goldenen Brett vor dem Kopf“ wurden heuer die Pharma- und Homöopathiemanufaktur Hevert ausgezeichnet und der Spaßwasservertrieb Grander, völlig zu Recht. Dass Braco bislang stets für diese Auszeichnung übersehen wurde, verwundert. Welch wunderbare Koalition des Irrationalen mit einem "sanften Führer" wäre das. Der doof-geile Bick Bracos als metaphorische Zuspitzung aller Esoterik an der Spitze der Dreifaltigkeit des Wahnsinns und dazu Zuckerkugeln, die bestenfalls auf Dekor auf Schoko-Donuts taugen, aber als Medizin verkauft werden, und Leitungswasser, das mit bergbauernschlauer Tiroler Magie "belebt" wird.

Gegen all diese Wunder stinkt der Galliläaer, der einst bei einem Fest am See Genezareth zu wenig Brot und Fische dabei hatte und trotzdem alle satt machte, gewaltig ab.



In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nach dem Schließen des letzten Türchens feine Weihnachten und dass Ihnen der Schaum am Stefanibock nicht zu schnell zusammenfällt. (Christian Kreil, 24.12.2019)