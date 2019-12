Halbzeitschnellster auf der überraschend gut in Schuss befindlichen Gran Risa: Leif Kristian Nestvold-Haugen. Foto: AP/ Gabriele Facciotti

Alta Badia – Einen nicht unbedingt zu erwartenden Zwischenstand ergab der erste Durchgang des Riesentorlaufs in Alta Badia. Der Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen führt beim Riesentorlauf-Klassiker auf der Gran Risa in 58,69 Sekunden sieben Hundertstel vor dem Schweizer Marco Odermatt und zwei Zehntel vor Söldensieger Alexis Pinturault aus Frankreich.

Als Vierter zeigte Marco Schwarz (+0,22) auf. Der ÖSV-Läufer war mit Startnummer 16 ins Rennen gegangen und zunächst vier Hundertstel schneller als der Norweger Henrik Kristoffersen, der Platz sechs belegte. Dazwischen reihte sich noch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde ein, der mit Startnummer 32 überraschend schnell unterwegs war.

Raschner 19., Leitinger 20.

Zweitbester Österreicher ist Dominik Raschner (1,11), der sich als 19. unmittelbar vor Roland Leitinger (1,13) einreihte. Stefan Brennsteiner (1,41) belegt Rang 25, Matthias Mayer fiel ebenso aus wie der US-Amerikaner Ted Ligety. Michael Matt (1,72/Startnummer 62) als 32., Daniel Meier (1,96/36) als 34. und Johannes Strolz (2,34/46) als 40. verpassten die Entscheidung.

Auf Tuchfühlung zur Spitze liegen noch der Slowene Zan Kranjec (0,31) als Siebenter und der Schweizer Justin Murisier (0,43) als Achter. Beaver-Creek-Sieger Tommy Ford (0,78) musste sich mit Platz 14 begnügen.

Der erste Lauf ging bei winterlichen Verhältnissen mit starkem Schneefall in Szene. Auf Grund von vorausgegangenen Niederschlägen und einhergehenden Problemen bei der Präparierung wurde beschlossen, den oberen Abschnitt wegzulassen und den Lauf etwas zu verkürzen.

Die Aussichten für die Entscheidung (ab 13 Uhr, ORF 1) sind besser, der Schneefall hat noch vor Ende des ersten Durchgangs aufgehört. (Thomas Hirner, 22.12.2019)

Erster Lauf:

1. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 58,69 Sek.

2. Marco Odermatt (SUI) 58,76 +0,07

3. Alexis Pinturault (FRA) 58,89 +0,20

4. Marco Schwarz (AUT) 58,91 +0,22

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 58,92 +0,23

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 58,95 +0,26

7. Zan Kranjec (SLO) 59,00 +0,31

8. Justin Murisier (SUI) 59,12 +0,43

9. Filip Zubcic (CRO) 59,28 +0,59

10. Luca de Aliprandini (ITA) 59,28 +0,59

11. Loic Meillard (SUI) 59,35 +0,66

12. Rasmus Windingstad (NOR) 59,43 +0,74

13. Cedric Noger (SUI) 59,46 +0,77

14. Tommy Ford (USA) 59,47 +0,78

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 59,63 +0,94

Weiter:

19. Dominik Raschner (AUT) 59,80 +1,11

20. Roland Leitinger (AUT) 59,82 +1,13

25. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:00,10 +1,41

U.a. nicht für den 2. Lauf qualifiziert:

32. Michael Matt (AUT) 1:00,41 +1,72

34. Daniel Meier (AUT) 1:00,65 +1,96

40. Johannes Strolz (AUT) 1:01,03 +2,34

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Matthias Mayer (AUT), Erik Read (CAN), Matts Olsson (SWE), Ted Ligety (USA)

Zweiter Durchgang ab 13.00 Uhr (live ORF 1)