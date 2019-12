In dieser Galerie: 2 Bilder Der Sturm "Fabien" hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Im Bild: die spanische Stadt Valencia. Foto: EPA / JUAN CARLOS CARDENAS Mit mehr als 141 km/h wütete der Sturm "Fabien" auf Mallorca. Foto: EPA / CATI CLADERA

Rom/Madrid/Paris/London – Am Wochenende war es in mehreren europäischen Ländern zu heftigen Niederschlägen, Schnee und starkem Wind gekommen. In Italien haben Unwetter zwei Personen das Leben gekostet, drei Tote wurden in Spanien gemeldet, ein Vermisster in Frankreich. In Großbritannien haben Überschwemmungen die Reisepläne von Millionenvon Menschen durcheinander gebracht, da viele Straßen und Bahnstrecken gesperrt waren.

In ganz Italien gibt es derzeit starke Niederschläge. In Venedig sollte das Hochwasser am Sonntag 135 Zentimeter erreichen. Damit ist ein Großteil des Stadtkerns wieder überschwemmt. Die Flutwelle hatte am Samstag den Eingang der Markusbasilika erreicht. Erdrutsche und Überschwemmungen wurden vor allem in Ligurien und Piemont gemeldet.

Unweit von Florenz fiel ein Motorradfahrer aus noch nicht geklärten Gründen in den Fluss Saterno. Seine Leiche wurde von den Feuerwehrleuten geborgen. Ein Autofahrer wurde unweit von Pordenone in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien getötet, als er mit seinem Wagen auf eine überflutete, für den Verkehr gesperrte Straße fuhr, wie italienische Medien berichteten. Der Mann hatte zuvor die Feuerwehr angerufen und um Hilfe gebeten. Als die Feuerwehreinheiten den Ort erreichen, war er mit dem Auto von den Fluten weggerissen worden.

Frau von heruntergefallenem Gebäudeteil getötet

In Frankreich, Spanien und Portugal haben am Samstag erneut schwere Unwetter gewütet. In Spanien gab es nach Behördenangaben drei Tote, in Frankreich einen Vermissten. In allen drei Ländern gab es Unwetterwarnungen. Züge, Flüge und Fähren fielen aus.

Nach "Fabien": In der galizischen Stadt Baiona bleibt der Meerschaum in den Straßen. Foto: EPA / SXENICK

In der spanischen Hauptstadt Madrid starb nach Angaben der Behörden eine 32-jährige Südkoreanerin, die von einem herunterfallenden Gebäudeteil getroffen worden war. In Andalusien kam ein Mann ums Leben, dessen Auto nahe der Stadt Huescar in der Provinz Granada von einem über die Ufer getretenen Fluss mitgerissen wurde. Bereits am Freitag war ein 68-jähriger Surfer aus den Niederlanden in der südwestlichen Provinz Huelva ertrunken. Auf dem Mittelmeer nahe der südfranzösischen Hafenstadt Marseille wurde am Samstag weiterhin ein Mann vermisst, der am Freitag von einem Segelschiff ins Meer gestürzt war.

Sturmtief "Fabien"

Nachdem gerade erst der Sturm "Elsa" über Westeuropa gezogen war, folgte am Samstag das Sturmtief "Fabien" – mit Sturmböen von bis zu 170 Stundenkilometern in Galicien im Nordwesten Spaniens. An der gesamten Küste Galiciens und im benachbarten Asturien galt wegen des starken Winds und hoher Wellen die höchste Alarmstufe Rot. Tausende Haushalte in Galicien waren ohne Strom. Flüge wurden gestrichen oder zu anderen Flughäfen umgeleitet. In Portugal wurde der Zugverkehr zwischen Lissabon und Porto eingestellt, weil die Gleise überflutet waren.

In Frankreich wurden wegen des starken Windes sämtliche Strände gesperrt. Foto: APA / AFP / NICOLAS TUCAT

Auch in großen Teilen Großbritanniens wurden die Reisepläne von Millionen Menschen durcheinander gebracht. Betroffen waren unter anderem der Süden und Osten Englands, wo nach tagelangen starken Regenfällen Flüsse über die Ufer traten. Viele Straßen und Bahnstrecken wurden am Samstag gesperrt.

In der Stadt Chertsey bei London beschädigte ein Tornado Häuser und Autos. Angaben über Verletzte gab es zunächst nicht. (APA, 22.12.2019)