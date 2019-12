Schönen guten Morgen! Starten wir in die Woche mit den News:

[Erderwärmung] Feuerkatastrophe heizt in Australien Klimadebatte an

Wie Geoingenieure das Klima reparieren wollen

[Inland] Aufnahmesituation der SPÖ: Streit um Reaktion auf Tonband-Mitschnitt

[Tracking] Statistikinstitut in Spanien erstellt wieder Bewegungsprofile von Handynutzern

[Wirtschaft] Millionen leben in Armut, und wir kaufen noch einen Fernseher. Ist das vertretbar?

[Sicherheit im Netz] Wie viel Smartphone verträgt mein Kind?

[Sport] Kristoffersen gewinnt den Riesentorlauf von Alta Badia und übt Kritik

[Wissenschaft] Weltgrößte Radioteleskop-Schüssel bereit für Suche nach Außerirdischen

[WG-Gründung] 5 Tipps zur Gründung einer WG, um dem Chaos entgegenzuwirken.

[Wetter] Im Bergland ist es stark bewölkt mit anhaltendem Regen und Schneefall oberhalb von 800 bis 1000m. Im Osten können sich bei starkem Wind aber durchaus auch ein paar Wolkenlücken ausgehen. Beim Aufstehen erwarten uns Temperaturen zwischen minus 1 und plus 7 Grad, am Nachmittag liegen die Höchstwerte zwischen 3 und 10 Grad.

[Zum Tag] Am 23.12 1966 kommt in Italien Sergio Leones Film "Zwei glorreiche Halunken" (Originaltitel: Il buono, il brutto, il cattivo) in die Kinos.