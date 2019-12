Bei einer Rede des SP-Bundesgeschäftsführers Christian Deutsch wurde mitgeschnitten. Foto: APA/Roland Schlager

Rechtzeitig vor Silvester stellt sich in den Medien (und auch anderswo) die jahreszeitlich typische Bilanzierungslust ein. Auf sprachlichem Gebiet wurde zum Beispiel "Ibiza" zum "Wort des Jahres" gewählt. Das hat gewiss einiges für sich, es ließe sich allerdings auch argumentieren, dass es vielmehr das Wort "Mitschneiden" ist, das die Essenz der nationalen Politik am besten in sich fasst.

Schöne Ironie

Erinnern wir uns. Der denkwürdige horizontale Auftritt von H.-C. Strache auf seiner Ibiza-Couch hat allen eines klar vor Augen geführt: dass die FPÖ zwar liebend gern von ihrer "Verantwortung" für unsere schöne Heimat schwafelt. Ihr damaliger Parteiobmann dachte aber offenbar Tag und Nacht nur daran, wie die FPÖ bei der Ausübung dieser "Verantwortung" mitschneiden kann. Eine schöne Ironie, dass er just bei seiner Ode aufs Mitschneiden von unbekannten Wohltätern auf Video mitgeschnitten wurde!

Verdrossener Genosse

Mitgeschnitten wird aber auch in der SPÖ, wo ein verdrossener Genosse bei einer Rede des Bundesgeschäftsführers Christian Deutsch das Handy mitlaufen und die Öffentlichkeit an der internen Löwelstraßen-Kommunikation teilhaben ließ. So etwas hebt das parteiinterne Vertrauen ungemein!

Es wäre eine willkommene Abwechslung, wenn wenigstens die Weihnachtsfeiertage zur mitschneidefreien Zone erklärt würden und stattdessen nur aufgeschnitten wird: der Karpfen, der Truthahn, was immer auf den Tisch kommt. (Christoph Winder, 22.12.2019)