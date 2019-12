Wien – Der STANDARD hat am 3. 12. 2019 in einem Artikel mit der Überschrift "Straches hoher Einsatz für den Poker" behauptet, dass der "ehemalige Spitzenpolizist Roland Horngacher" und der Poker-Unternehmer Peter Zanoni im Jahr 2013 mit einer Bordelleröffnung in Wien-Favoriten in Zusammenhang gestanden seien. Das ist unwahr.

Horngacher und Zanoni hatten noch nie etwas mit einer Bordelleröffnung zu tun. Zanoni wird von Horngacher beraten. Sein Concord Card Casino ist in Wien-Favoriten lediglich neben der Erotiksauna Goldentime angesiedelt.

Zanoni hält außerdem fest, dass er auf seiner Yacht nie mit Strache darüber gesprochen habe, Poker zu einer Sportart zu machen. Gegenüber der Presse sagte er, "Wozu auch, ich habe ja jederzeit in Wien mit ihm sprechen können." (red, 23.12.2019)