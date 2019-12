Der KAC stolperte gegen Fehervar. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Meister KAC hat am Sonntag seine vierte Niederlage in Folge in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) kassiert. Gegen Tabellen-Nachzügler Fehervar unterlagen die Kärntner 1:2 (1:1,0:1,0:0) und liefen damit Gefahr, im Laufe des Abends Rang vier zu verlieren.

Matthew Neal (14. Minute) hatte die ungarische Führung von Felix Girard (13.) noch ausgeglichen, Andrew Sarauer sorgte aber recht früh für den Gäste-Sieg (32./PP). (APA, 22.12.2019)

EBEL-Ergebnis vom Sonntag – 30. Runde:

KAC – Fehervar AV19 1:2 (1:1,0:1,0:0).

Tore: Neal (14.) bzw. Girard (13.), Sarauer (32./PP)