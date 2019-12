Nach dem Sieg in der Liga schlagen die Römer den italienischen Serienmeister auch im Endspiel in Saudi-Arabien

In dieser Galerie: 2 Bilder Lazio Rom jubelt über den Supercupsieg. Foto: APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Ronaldo zieht enttäuscht von dannen. Foto: APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

Riad – Lazio Rom hat den italienischen Fußball-Supercup für sich entschieden. Der Coppa-Italia-Gewinner setzte sich am Sonntag in Riad in Saudi-Arabien gegen Serienmeister Juventus Turin mit 3:1 durch. Luis Alberto (17.), Senad Lulic (73.) und Danilo Cataldi (90.) fixierten den Sieg der Römer. Juve war durch Paulo Dybala (45.) nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Rodrigo Bentancur sah in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte. Für Lazio war es der zweite Sieg gegen die "Alte Dame" in Folge, nachdem es am 7. Dezember in der Serie A ebenfalls einen 3:1-Erfolg gegeben hatte. (APA, 22.12.2019)