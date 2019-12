In dieser Galerie: 2 Bilder Zoran Milanovic bei der Stimmabgabe. Foto: APA/AFP/DAMIR SENCAR Wahlparty bei den Sozialdemokraten.

Zagreb – In die zweiter Runde der kroatischen Präsidentenwahl werden laut ersten Zwischenergebnissen der staatlichen Wahlkommission am Sonntag der sozialdemokratische Ex-Premier Zoran Milanović und die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic einziehen. Nach Auszählung der Stimmen in 62 Prozent von rund 6.500 Wahllokalen liegt Milanović mit 30,6 Prozent vor Grabar-Kitarovic mit 27,4 Prozent.

Dahinter liegt der rechtsnationalistischen Sänger Miroslav Škoro mit 23,3 Prozent. Zunächst zeichnete sich ein spannendes Rennen um den restlichen Platz in der zweiten Runde an, worauf die Nachwahlbefragungen hindeuteten. Nach den Teilergebnissen scheint es jedoch, dass der Rückstand von Škoro nicht einzuholen ist. Den endgültigen Ausgang des Duells im rechten Lagers dürften auch die Stimmen aus dem Ausland, insbesondere aus Bosnien-Herzegowina, maßgeblich beeinflussen. (APA, 22.12.2019)