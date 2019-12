Chinesischer Technologiekonzern will "interessante" Firmen kaufen

Tencent will groß in Europa einsteigen. Foto: Aly Song / REUTERS

Der chinesische Technologiekonzern Tencent plant massive Investitionen in Europa und Deutschland im kommenden Jahr. "2020 werden wir mehr als zehn Milliarden Dollar (neun Milliarden Euro) in Europa investieren, rund ein Drittel davon in Deutschland", sagte Li Shiwei, Europachef der Cloudsparte des Konzerns, dem "Handelsblatt".

Ankündigung

Li kündigte an, das Engagement in Europa auszubauen und in "interessante" Firmen investieren zu wollen. (APA, 23.12.2019)