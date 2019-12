Die "The Witcher"-Serie von Netflix lässt Nutzer wieder zu der Rollenspiel-Serie zurückkehren. Foto: Netflix

Die Witcher-Serie von Netflix hat dafür gesorgt, dass The Witcher 3 wieder massiv genutzt wird. Das Rollenspiel von CD Projekt RED erschien bereits 2015 und gilt vielerorts als eines der besten Games der Dekade. Nun sind hunderttausende Spieler in die virtuelle Welt mit Hexer Geralt zurückgekehrt. Zu den Bestzeiten haben laut Playtracker fast 50.000 User The Witcher 3 gleichzeitig gespielt. Auch die Konsolenversion soll regen Zulauf erfahren.

Netflix

Deal mit "Witcher"-Autor

CD Projekt RED konnte kürzlich auch einen Deal mit Witcher-Autor Andrzej Sapkowski erzielen. Der Pole war lange Zeit nicht allzu gut auf die Spieleschmiede zu sprechen und klagte diese sogar. Sapkowski warf dem Entwickler vor, dass er nicht gerecht entlohnt wurde. CD Projekt RED war bemüht die Sache aus der Welt zu räumen – nun gab es nach einem jahrelangen Streit endlich eine Übereinstimmung, die eine weitere Zusammenarbeit erlaubt.

The Witcher

Voller Fokus auf "Cyberpunk 2077"

2020 erscheint aber nun erstmal Cyberpunk 2077. Der Rollenspiel-Shooter ist seit Jahren in Entwicklung und kommt am 16. April 2020 für PC und Konsolen. Die Erwartungen sind sehr hoch. Dies ist größtenteils auch auf CD Projekt RED zurückzuführen, die für das Spiel Schauspieler Keanu Reeves gewinnen konnten. Abseits von prominenten Gastauftritten will man mit Innovation und einer packenden Story punkten. (red, 23.12.2019)