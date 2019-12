Foto: ORF

TATSÄCHLICH LIEBE

Kein Weihnachten ohne die picksüße Schnulze?

Süßer klingen die Glocken auch damit:

Tage wie diese: Ein paar Schneeflocken machen aus dieser US-Kleinstadt mit ihren jungen, gutaussehenden Bewohnern einen Ort der Liebe. Sie werden schmelzen.

Weihnachten in der Wildnis: Kristin Davis und Rob Lowe machen einen auf Meryl Streep und Robert Redford. Schmusen unter dem Mistelzweig jenseits von Afrika.

Weihnachten zu Hause: Joanne wird ihrer Familie zu Weihnachten ihren Schatz vorstellen. Einziges Problem: Dieser muss erst gefunden werden. Da jubeln sogar die Rentiere!





DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL

Sie haben eine Vorliebe für Romantik und legen Wert auf perfekte Garderobe? Hier sind Sie richtig:

The Knight Before Christmas: Ein Ritter aus dem 14. Jahrhundert landet im heutigen Ohio und wirbt um ein holdes Fräulein. Die ist keine Burg, also bald erobert.

Eine Reihe betrüblicher Ereignisse: Achten Sie auf den abscheulichen Grafen Olaf. "Doogie Howser" Neil Patrick Harris in beeindruckender Pose. Schiach und schön.

Cinderella Story: Böse Schwestern, miese Stiefmutter, süßer Prinz, Weihnachtswunder – okay, das ist ein bisschen viel. Für jeden anderen Tag im Jahr. Zu Weihnachten passt es.

DIE HELENE FISCHER SHOW

Ein Kessel Buntes mit der deutsch-russischen Schlager kanone macht Sie atemlos? Nehmen Sie das:

Ru Paul's Drag Race: Ru Paul ist die tollste Transe im Universum. Das Unechte ist bei diesem Casting höchste Tugend. Und schöner sind die Damen auch.

Baby Ballroom: Hier sehen Sie die Helene Fischers von morgen. Gut, das ist ein wenig gruselig, aber allemal noch besser als ein blonder Abspiel roboter in Großformat.

Die größten Talente der Welt: Feuerspucker, Schlangenmenschen, Bauchschnellredner, Stimmkünstler – gegen diese Akrobaten verblasst sogar Turnmutter Helene.

PIPPI LANGSTRUMPF

Alle Jahre wieder verkürzt Ephraims Tochter Langstrumpf das Warten auf das Christkind. Alternativen gibt’s hier:

Anne with an E: Die kleine Anne Shirley Cuthberg hat einen Hang zum Drama. Und wer an ihren feuerroten Zöpfen zieht, fängt eine. Jeder Tag ist ein Abenteuer.

Stranger Things: Kinder, die gegen Dämonen kämpfen und über sich selbst hinauswachsen – kein Kinderspiel. Süßere Fratzen werden Sie kaum finden.

Dino Dana: Ihre Freunde sind Tyrannosaurus Rex, Ozraptor und Triceratops. Dana schwärmt für Dinos, ihr Leben ist ein Experiment und Faulsein sowieso das Allerschönste.





Ist das Leben nicht schön?

Weihnachten ohne James Stewarts Suche nach dem Sinn des Lebens scheint schwierig, aber nicht unmöglich.

After Life: Stell dir vor, es ist Morgen, und plötzlich weißt du: Es reicht. Ricky Gervais fasst einen Plan. Ab sofort sagt er alles, was er sich denkt. Hilft ungemein.

Klaus: Postbote Jesper wird in den hohen Norden strafversetzt. Dort hat er nichts zu tun, bis er zu Klaus kommt. Und ein Weihnachtswunder passiert. Entzückend.

Zeit der Geheimnisse: Drei Frauengenerationen feiern Weihnachten. Natürlich fliegen die Fetzen. Bei Corinna Harfouch, Christiane Paul und Svenja Jung wird es glei dumper.

GEPFLEGTE NATURDOKU

Ihnen steht der Sinn nach heiler Welt und putzigen Tiervölkern? Dann schauen Sie doch hier rein:

Vogeltanz: Es gibt wahrscheinlich nur wenig Eindrucksvolleres als den Balztanz des Paradiesvogels. Gutes Aussehen ist alles, der Geschlechtsakt danach nur Formsache.

Our Planet: Sir David Attenborough schuf mit dieser Naturreihe neue Maßstäbe. Schaut man am besten am neuen Ultra-HD-Fernsehgerät. Inklusive Making-of.

72 Cutest Animals: Panda, Koala, Pavian oder doch Seeelefanten – wer ist das süßeste Wesen auf diesem Planeten? Zwölf Folgen, in denen man sich nicht entscheiden können wird.

EINE LEICHE ZUM DESSERT

Sie haben Lust auf einen familienfreundlichen Krimi, bei dem Sie mitraten, aber sich nicht fürchten wollen.

Murder Mystery: Netflix gibt nicht oft Zuschauerzahlen preis. Bei der Krimikomödie mit Jennifer Aniston und Adam Sandler machen sie eine Ausnahme: 73 Millionen.

Sherlock: Sollten Sie noch nichts von Benedict Cumberbatchs genialer Interpretation des Meisterdetektivs und Borderliners gesehen haben: Schleunigst nachholen!

Black Mirror: Okay, möglicherweise schlafen Sie schlecht nach der einen oder anderen Folge dieses Mystery-Gesamtkunstwerks. So gut, dass Sie aufs Christkind vergessen könnten.

STIRB LANGSAM

TV-Sender brechen den Weihnachtsfrieden gerne mit Action. Warum auch immer. Es gibt Besseres.

Jack Ryan: Es gibt nichts Gutes, außer Jack Ryan tut es. Tom Clancys makelloser Serienheld rettet die USA und den Rest der Welt mit Handschlagqualität.

Watchmen: Die Comicvorlage gilt Eingeweihten als eine Art Bibel. Die Mehrheit ist mit der Reise der zupackenden Heldin mehr als zufrieden. Fad wird es hier nicht.

Vikings: Sie brauchen etwas, wo es richtig zur Sache geht? Bei den Nordmännern sind Sie richtig. "Jingle Bells" spielt es hier nicht einmal in der Vorstellung.

KEVIN – ALLEIN ZU HAUS

Sie haben nicht genug von naseweisen Bengeln? Hier gibt es einige mehr:

Christmas Chronicles: Der Schlitten des Weihnachtsmanns ist abgestürzt. Jetzt muss das süße Geschwisterpaar das Schlamassel wieder in Ordnung bringen.

Holiday Rush: Ein erfolgreicher Radio-DJ steht plötzlich vor dem Nichts. Die Kids haben mit der neuen Einfachheit keine Freude. Zum Glück zählen andere Werte.

Keiner wacht: Schutzengel Angelus ist neu im Geschäft. Und deshalb hinterfragt er die Regeln im Engeluniversum. Besser gesagt: Er missachtet sie. Und macht genau deshalb alles richtig. (Doris Priesching, 24.12.2019)



