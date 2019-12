"Cats" bekommt ein Update. Gamer kennen diese Praxis. Foto: Universal

Nach einer Welle an Kritik wird die Musical-Verfilmung Cats nachgebessert. Der Film ist bereits in Kinos angelaufen, soll nun aber mit einem Patch aufgewertet werden. Primär soll das CGI aufgewertet werden. Wie The Hollywood Reporter berichtet, ist Cats der erste Film, der verbessert wird, während er in den Kinos läuft. Macher Universal spricht von einem baldigen Release des Updates.

Viel zu früh veröffentlicht

Laut dem Bericht von THR wurde der Film viel zu früh veröffentlicht. Regisseur Tom Hooper bat um mehr Zeit – der Bitte wurde von Universal aber nicht nachgekommen, damit Cats noch zur Weihnachtszeit in den Kinos starten kann. Der verfrühte Release hat aber offenbar dafür gesorgt, dass bei den Special Effects vielerorts gehudelt wurde. Bei den ersten Kritiken wurden diese auch bemängelt.

Universal Pictures

Bei Videospielen nichts neues

Dass unfertige Produkte nach und nach mit Patches aufgewertet werden, kennt man schon länger von Videospielen. Immer wieder kommt es vor, dass unfertige Games selbst von größeren Studios auf den Markt geworfen und dann erst fertiggestellt werden. Oftmals geht dies auf den Druck der Publisher zurück, dass ein Spiel eine Frist nicht schon wieder verpasst. Bei Filmen ist diese Praxis aber noch nicht vorgekommen. (red, 23.12.2019)