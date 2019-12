Wo man in den Feiertagen seinen mit Keksen vollgestopften Körper in Bewegung setzen kann, verrät diese Spezialausgabe des Partyplaners

Im Porgy&Bess spielt die Wiener Tschuschenkapelle, also Slavko Ninić (der Mann mit Gitarre) und die seinen, beim interkulturellen Christmas Special auf. Foto: Michael Winkelmann

Zu den Wesenszügen des Homo sapiens gehört es, Regeln aufzustellen, um sie zu brechen. Stillste Zeit des Jahres? Nicht mit uns. Jung ist man nur einmal, besonders zu Weihnachten. Soweit die Partyfreudigen. Jene, die auf der anderen Seite der Budel stehen müssen, sehen das verständlichweise ein bisschen anders.

"A rua is", wünscht sich so mancher Gastronom nachvollziehbarer Weise – nicht nur seitdem die Raucher vor den Lokalen quatschen gehen und die Anrainer ärgern. Dennoch geht natürlich immer ein bisschen was.

24. Dezember

Ins Rhiz dürfen alle, die sich benehmen, nur Wham! mit Last Christmas haben heute striktes Hausverbot. Dafür spielt es unter dem Motto Absolute Christmas genügend andere Hits aus den 1980ern. Musikalisch nicht ganz unähnlich wird es in der kultigen Fledermaus, wo man zu Rockin’ Christmas lädt. Im Porgy&Bess spielt die Wiener Tschuschenkapelle beim interkulturellen Christmas Special auf.

Im Kramladen verbringt man den Abend bei Downtempo und Techno Folk; Überparadis lautet der Name der Veranstaltung. Und wer sich den Herrn Jesus mehr so vorstellt wie Tupac, wird in der Ramien Bar mit Hip Hop versorgt.

Im Neusiedler Bergwerk wird schließlich für den guten Zweck gefeiert. Die Einnahmen der Party gehen an die Die Möwe Kinderschutzzentren und die Musikauswahl erfolgt quer durch die Genres. Rein Electric wird es dagegen beim gleichnamigen X-Mas-Spaß im Wiener Neustädter SUB. Von Electro Swing bis Psytrance werden die Bässe nie süßer geklungen haben.

25. Dezember

Bei Früher war mehr Lametta in der Pratersauna kann man sich Techno und House auf drei Floors abholen. Drei Floors gibt es auch im St. Pöltener Warehouse. Die dortige X-MAS Session bietet Alternative Rock, Drum&Bass und einen Hip-Hop-Bereich.

Im Burgenland geht’s an der ersten Adresse für Musik, der Cselley Mühle rund. Von Alternative Rock bis, Punk und Folk bis Pop spielt es dort alles Mögliche und Unmögliche. Sogar Menschen, die nicht aus der Gegend um Vöcklabruck stammen, reisen gern zum Punsch de Luxe ebendort an.

Im okh geben sich heimische Größen wie Dorian Concept oder Ant Antic die kleine Klinke in die Hand. Im Linzer Club Spielplatz wird bei der queeren Partyreihe Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel zu Housemusik gefeiert.

Im Nexus in Saalfelden, wo sonst der Jazz daheim ist, spielen jene Teile von Affine Records, die nicht in Vöcklabruck sind, nämlich The Clonious und Zanshin. Außerdem sind dabei: The Reboot Joy Confession. Nicht zu vergessen bitte: Auch Dornbirn lädt zu einer Pop&Wave-Party – in den Spielboden. (Amira Ben Saoud, 23.12.2019)