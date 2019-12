Kevin (Macaulay Culkin) ist zuerst allein zu Hause, später war er verantwortlich für zahlreiche Kevins im deutschsprachigen Raum – um 20.15 Uhr auf Sat1.

Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation

9.05 SPENDENAKTION

Licht ins Dunkel Barbara Stöckl und Peter Resetarits führen durch das Programm der Spendenaktion, zahlreiche Prominente greifen zum Hörer. Bis 18.00, ORF 2

10.30 LAUSBUB

Michel in der Suppenschüssel (Emil i Lönneberga, SWE 1971, Olle Hellbom) Michel (Jan Ohlsson) lebt gemeinsam mit seiner kleinen Schwester und seinen Eltern auf einem Gehöft in Smöland. Da der Lausbub nichts als Unfug im Kopf hat, stellt er seine Mitmenschen oft auf eine harte Probe. Kinderspaß nach Astrid Lindgren. Bis 12.05, ORF 1

12.05 WIE VERHEXT

Hexe Lilli rettet Weihnachten (D 2017, Wolfgang Groos) Hexe Lilli zaubert Knecht Ruprecht herbei, um ihren kleinen Bruder einzuschüchtern. Der sackt aber ein Kind nach dem anderen ein. Mit den Stimmen von Hedda Erlebach, Jürgen Vogel und Gerti Drassl. Bis 13.35, ORF 1

20.15 ALLE JAHRE WIEDER

Kevin – Allein zu Haus (Home Alone, USA 1990, Chris Columbus) Beim überstürzten Aufbruch in den Weihnachtsurlaub wird der achtjährige Kevin (Macaulay Culkin) von seinen Eltern daheim vergessen. Zu allem Überdruss muss er gegen zwei gemeine Gauner kämpfen. Ein Klassiker, der zu Weihnachten so verlässlich wie das Amen im Gebet auf dem Programm steht. Bis 22.25, Sat1

Trailer zu "Kevin – Allein zu Haus". Moviedinho

20.15 AUA!

Die Feuerzangenbowle (D 1944, Helmut Weiss) Die Geschichte des Schriftstellers Dr. Johannes Pfeiffer, der aufgrund einer beschwipsten Wette freiwillig auf die Schulbank zurückkehrt, um dort zahlreiche Streiche auszuhecken. Heinz Rühmann simuliert Zahnschmerzen. Bis 21.50, ARD

20.15 IM DROGENRAUSCH

Alice im Wunderland (USA 2010, Tim Burton) Tim Burtons psychedelische Adaption des Lewis-Carroll-Buchs aus dem Jahr 1865. Mit Mia Wasikowska als Alice, Johnny Depp als dem wahnsinnigen Hutmacher, und Helena Bonham Carter glänzt als abgrundtief böse, nach rollenden Köpfen gierende Rote Königin. Bis 22.20, RTL 2

20.15 KNACKIG

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Trí orišky pro Popelku, CSSR/DDR 1973, Václav Vorlícek) Fröhliche Weihnachtszeit! Durch stetiges Wiederholen jedes Jahr am Weihnachtsabend haben die Haselnüsse Kultstatus erlangt. Ein wahrhaft glanzvolles Kostümfest. Bis 21.35, WDR und RBB

21.50 WEIHNACHTSKLASSIKER

Ist das Leben nicht schön (It’s a Wonderful Life, USA 1946, Frank Capra) James Stewart hadert als George Bailey in einer amerikanischen Kleinstadt mit dem Schicksal. Bei seinem Erscheinen 1946 von der Kritik nur lauwarm aufgenommen, entwickelte sich Frank Capras Meisterwerk dank Wiederholungen im Fernsehen zum Weihnachtsfilmklassiker schlechthin. Servus TV zeigt eine neu kolorierte Fassung. Bis 0.05, Servus TV