Eddie Redmayne landet mit einem Köfferchen voller Fabelwesen im New York der 1920er-Jahre. "Harry Potter"-Autorin Joanne K. Rowling entführt wieder in eine magische Welt: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" um 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: AP / Warner Bros

13.55 DEINE WELT SIND DIE BERGE

Heidi (CH/D, 2015, Alain Gsponer) Schöne Neuverfilmung der Romanklassiker von Johanna Spyri. Bruno Ganz glänzt als Almöhi im zeitlosen Abenteuer von Waisenmädchen Heidi (Anuk Steffen). Sie findet in den Schweizer Bergen ihr Glück. Bis 15.35, ORF 2

15.00 ROMY SCHNEIDER

Sissi (Ö 1955, Ernst Marischka) Die herzzerreißende Liebesgeschichte des jungen Kaisers Franz Joseph (Karlheinz Böhm) und der bayrischen Prinzessin Elisabeth (Romy Schneider). Für die damals erst 16-jährige Schneider ebnete der Welterfolg dieses Films den Weg zu einer internationalen Schauspielkarriere. Die Sissi wurde sie allerdings nie mehr los. Bis 16.40, ARD

19.40 REPORTAGE

Re: Bier statt Messwein – Ein deutscher Pfarrer in Tschechien Phillip Irmer hat zum Schlachtfest geladen: Ein großes Schwein und zwei Fässer Bier sollen die Dorfgemeinschaft fördern. Irmer hat es nicht leicht. Er ist Pfarrer in einer der Atheistenhochburgen Europas, in Nordböhmen, Tschechische Republik. Ein sozialer Brennpunkt. Bis 20.15, Arte

20.10 WEIHNACHTSMÄRCHEN

Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol, GB/USA 1984, Clive Donner) Der skrupellose Geschäftsmann Scrooge (George C. Scott) verabscheut Weihnachten, weil er seinem Gehilfen einen freien Tag bezahlen muss. Von christlicher Nächstenliebe hält er nichts. Doch in der Nacht zum 25. Dezember erscheint ihm der Geist seines verstorbenen Geschäftspartners, und der harte Scrooge entdeckt seine weiche Seite. Bis 21.45, 3sat

20.15 KLEINER ALPHA-KEVIN

Kevin – Allein in New York (Home Alone 2: Lost in New York, USA 1992, Chris Columbus) Wieder verreisen die McCallisters zu Weihnachten – und wieder bleibt der kleine Kevin (Macaulay Culkin) auf der Strecke: Er verwechselt auf dem Flughafen einen Fremden mit seinem Vater und landet in New York statt im sonnigen Miami. Dort trifft er alte Ganoven wieder, und in Europa ging der Kevin-Namenshype munter weiter. Bis 22.35, Sat1

Trailer zu "Kevin – Allein in New York". Pro Movie Kino

20.15 HARRY-POTTER-WELT

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (Fantastic Beasts and Where to Find Them, USA 2016, David Yates) Eddie Redmayne reist als Englishman mit bedenklichem Handgepäck nach New York, wo sich schon Jahrzehnte vor Harry und Hermine die Zauberer tummeln – und ein böses schwarzes Wollknäuel die Metropole in Schutt und Asche legt. Magisches Kino von Bestsellerautorin Joanne K. Rowling (Harry Potter), die ihre Geschichte im New York der 1920er-Jahre ansiedelt. Bis 22.20, ORF 1

21.45 ALFRED HITCHCOCK

Vertigo – Aus dem Reich der Toten (USA 1958, Alfred Hitchcock) Eine blonde Frau mit hochgestecktem Haar. Ein Gemälde. Die Golden Gate Bridge. Zweitausend Jahre alte Riesenmammutbäume, die mehr vom Tod erzählen als vom Leben. Obsession. Selbstaufgabe. Selbsttäuschung. Zu Ende gebracht werden kann nur, was verstanden wird. James Stewart und Kim Novak in dem für einige besten Film aller Zeiten. Bis 23.45, SWR

22.00 SÜSSE VERSUCHUNG

Chocolat (USA/GB 2000, Lasse Hallström) Die Bewohner eines französischen Dörfchens schätzen ihre Ruhe. Umso größer ist die Aufregung, als Vianne Rocher in die Gemeinde zieht und in der Fastenzeit eine Chocolaterie eröffnet. Schafft sie es, nicht nur den Vagabunden Roux, sondern das ganze Dorf zu verzaubern? Modernes Romantikmärchen nach dem Roman von Joanne Harris. Mit Juliette Binoche und Johnny Depp, der damals noch ernstere Rollen spielte. Bis 00.00, Arte

Trailer zu "Chocolat". Universum Film