Die Kriminalhauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sind sich wieder einmal einig: Womit sie es hier zu tun haben, ist kein gewöhnliches Verbrechen: "Tatort: One Way Ticket", 20.15 Uhr, ARD. Foto: BR / Roxy Film / Marco Nabel

11.25 LIEBE WILDE TIERE

Das Dschungelbuch (The Jungle Book, USA 1967, Wolfgang Reithermann) Eigentlich sollte man jeden Tag mit diesem Film beginnen: Probier’s mal mit Gemütlichkeit. Findelkind Mogli wächst im Wolfsrudel auf. Doch es wird für den Buben zu gefährlich im Dschungel, weil sich der gestreifte Bösewicht Shir Khan von ihm bedroht fühlt. Der fürsorgliche Panther Baghira will ihn zu einer Menschensiedlung bringen. Einer von Disneys Besten. Bis 13.05, RTL

14.00 HEISS

Das verflixte 7. Jahr (USA 1955, Billy Wilder) In New York ist eine Hitzewelle ausgebrochen. Ein Verlagskaufmann (Tom Ewell) schickt seine Frau und seinen lästigen Sohn in den Urlaub und sich selbst ins Reich der verbotenen Fantasien. Das geeignete Opfer seiner erotisch-labyrinthischen Gedanken: Marilyn Monroe als junge Nachbarin von oben. Sie legt ihre Strumpfhosen in den Kühlschrank, sie spielt mit dem Westentaschen-Lustmolch am Klavier den Flohwalzer. Billy Wilders feinsinnige Komödienhandschrift hat dem Kino einmal mehr das Lachen ins Dunkel der Vorführung geholt. Bis 15.40, SWR

Original-Trailer zu "Das verflixte 7. Jahr". ThatGirlMarilyn

19.40 REPORTAGE

Re: Syrien ohne Christen? Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 sind hunderttausende syrische Christen nach Europa geflohen. Viele weitere wollen das Land verlassen. Eine kleine Hilfsorganisation aus Deutschland versucht vor Ort in Syrien zu helfen und die Menschen zum Bleiben zu bewegen. Bis 20.15, Arte

20.15 FALSCHE ANSCHULDIGUNG

Eine Leiche zum Dessert (Murder by Death, USA 1976, Robert Moore) Truman Capote treibt als exzentrischer Millionär seine Spielchen: Der weltbekannteste Detektiv sollen in seinem Landhaus einen Mordfall lösen, unter anderen stellen sich Größen wie Peter Sellers und Peter Falk dem kriminalistisch-komödiantischen Whodunit. Als blinder Diener seines Herrn agiert Alec Guinness. Bis 21.55, Servus TV

20.15 FEIERTAGSKRIMI

Tatort: One Way Ticket (D 2019, Rupert Henning) Ein Experte für Entwicklungszusammenarbeit wird ermordet. Die Münchner Kommissare Nemec und Wachtveitl suchen den Täter in einem global operierenden Schmugglerkartell. Als unauffällige Kuriere für Geld- und Drogentransaktionen kommen Rentner zum Einsatz. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Der Buckingham-Palast – Geheimnisse, Affären, Skandale Die Queen, Feste, Tragödien und Romanzen. Die Doku schlägt den Bogen von den bescheidenen Anfängen über Auseinandersetzungen vor der Krönung Elizabeth II. bis in die heutige Zeit. Klar wird dabei vor allem, dass die Netflix- Serie The Crown stark untertrieben hat. Bis 21.45, Phoenix

20.15 SCHAU MIR IN DIE AUGEN

Casablanca (USA 1942, Michael Curtiz) Eine Gruppe von Flüchtlingen, Abenteurern, Agenten und Vichy-Polizisten trifft während des Zweiten Weltkriegs in Rick’s Café Americain in Casablanca aufeinander. In diesem Halbweltmilieu scheitert die Romanze der Frau (Ingrid Bergman) eines ungarischen Widerstandskämpfers (Paul Henreid) mit dem zynischen Barbesitzer Rick (Humphrey Bogart) an der Notwendigkeit, den Ehemann vor seinen Nazi-Verfolgern zu retten. Casablanca: der Olymp des klassischen Hollywood. Bis 22.25, ATV 2

Original-Trailer zu "Casablanca". Movieclips Trailer Vault