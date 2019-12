Hoffentlich nicht so wie in H.C. Artmanns Gedicht

Ein Weihnachtsgedicht. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wollten Sie schon immer wissen, wie Kurz und Co Weihnachten feiern? Nein? Das Papiererzeugnis "Österreich" hat trotzdem "unsere Politiker" dazu gebracht, ihre Pläne für den Heiligen Abend zu verraten.

Erfahrene Politiker bzw. deren Pressesprecher haben da einen Stehsatzbaukasten parat, der folgende Elemente enthält: "Zeit für die Familie", "besinnlich" und "Licht ins Dunkel". Wichtig ist: bescheiden sein, nicht aufhauen! So erfahren wir, dass es bei Norbert Hofer zu Hause gebratene Erdäpfel gibt (sonst nix?), bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen kalte Platte. Vor dem Christbaum zu singen steht bei Brigitte Bierlein, bei Hofer (mit Gitarre!) und, na bitte, bei Werner Kogler auf dem Programm.

Schön. Aber nicht alle haben nach diesem turbulenten Politikjahr Grund zum Feiern, wenn auch meist aus Selbstverschulden. Und so wollen wir im Sinne des Weihnachtsgedankens hoffen, dass es niemandem so geht wie in H. C. Artmanns Gedicht:

Auxoffanau ntan Gristbam

Waun d Keazzn brenan

Auxoffana

Unta d Zweigaln

Unta d Engaln

Unta d Süwafen

Und da Windbocharei

Und ka Söö dabei Und kaa Söö dabei nem dia

De wos da r aum nextn Dog

De Woxdropfm aus n Aunzug beglad

Med an Leschbabia.

(Hans Rauscher, 23.12.2019)