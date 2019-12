Mariah Carey zelebriert das 25-jährige Jubiläum ihres Hits am Empire State Building. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Los Angeles – Es gehört zu einer Weihnachtsfeier ebenso dazu, wie die Kollegen, die es am Buffet übertreiben oder jene, die selbiges an der Bar machen. (Und sich am nächsten Tag mit gesenktem Kopf ins Büro schleppen). Der Weihnachtslied-Klassiker von Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You". Eine begeisterte Menge ist üblicherweise das Ergebnis, die sich schlussendlich auch nichts anderes wünscht, als das momentan tanzende Gegenüber.

Der Song der US-Sängerin feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum und schaffte es erstmals auf den ersten Platz der US-Charts. Erst vergangene Woche hatte die 49-Jährige ein neues Video zu ihrem Hit veröffentlicht, in dem auch ihre achtjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe zu sehen sind.

Stars honorieren Carey

Mariah Carey

Rund 50 Prominente, darunter Heidi Klum, Ariana Grande und Kim Kardashian West, sind in einem neuen Musikvideo zu sehen und alle wollen sie. Mariah. "Das ist eines der besten Weihnachtsgeschenke, die ich jemals bekommen habe", bedankte sich Carey am Montag (Ortszeit) auf Twitter bei ihren "Freunden und Lieblingskünstlern".

"Last Christmas" in 4K

Mit Whams "Last Christmas" wurde Mitte Dezember ein anderer und jedenfalls polarisierenderer Weihnachtssong neu aufgerollt. Das Video aus dem Jahr 1984 gibt es nun in 4K-Auflösung. Viele User zeigten sich im Internet davon begeistert. All jenen, denen der Song sozusagen körperliche Schmerzen bereitet, wird wohl auch ein neues Video nicht helfen. (APA, red, 24.12.2019)