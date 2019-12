Hallo! Das sind die wichtigsten Nachrichten am Feiertag!

Wir hoffen ihr habt es mittlerweile gemütlich auf eine Couch geschafft, und genießt die Feiertage in vollen Zügen! Wir liefern euch dazu gleich einmal das passende Lesematerial. So starten wir heute mit einem Appell, die Smartphones eurer Verwandten von unnötigen Apps zu erlösen, außerdem gibt es einen Überblick über aktuelle Linux-Distributionen. Und dann gibt es auch noch eine Prise Amiga-Nostalgie, und die Frage, wo all die Oscar-Screener sind.

[Appell] Weihnachts-Support: Wer seine Familie liebt, entfernt heuer Apps von ihren Smartphones

[Überblick] Die besten Linux-Distributionen des Jahres 2019

[Nostalgie] Wie der Amiga 500 einst das Weihnachtsgeschäft aufmischte

[Rätselhaft] "Wie Magie": Große GPS-Attacke lässt Forscher rätseln

[Copyrights] Filmpiraten suchen verzweifelt nach Oscar-Screener für Star Wars

[Rückblick] Wie smarte Lautsprecher 2019 vom Spielzeug zur Bedrohung wurden

[Hardware]T-1000 lässt grüßen: Roboterfuß kann sich mit Flüssigmetall selbst reparieren



Viel Spaß beim lesen, morgen gibt es wieder frischen Artikel-Nachschub!