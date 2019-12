Der türkische Staatspräsident sagte, dass es um einen möglichen Waffenstillstand in Libyen ging

Recep Tayyip Erdoğan beim Händeschütteln von Kais Saied. Foto: MURAT CETINMUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Tunis – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Mittwoch überraschend Tunesien besucht. Erdoğan sei zu Gesprächen mit seinem tunesischen Amtskollegen eingetroffen, teilte Erdoğan Büro mit. Den Angaben zufolge wurde er von seinen Außen- und Verteidigungsministern sowie seinem Geheimdienstchef begleitet. Im Anschluss an das Treffen sagte Erdoğan, dass es um mögliche Schritte zu einem Waffenstillstand in Libyen gegangen ist. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Besuch ist der erste eines Staatsoberhauptes in Tunesien seit der Wahl von Präsident Kais Saied im Herbst. Die Türkei hatte zuletzt ihre Bemühungen intensiviert, Abkommen mit Nationen am Mittelmeer zu schließen. Ankara streitet seit Jahren mit Griechenland über die Ressourcen vor der Küste der geteilten Insel Zypern. (APA, red, 25.12.2019)