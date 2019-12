Foto: APA/dpa/Arne Dedert

Wien – Unbekannte sprengten eine Telefonzelle in der Nacht auf den Christtag in Wien-Liesing. Laut Polizei wurde die Zelle in der Erlaaer Straße 74 mit einem pyrotechnischen Gegenstand, vermutlich ein Böller aus tschechischer Produktion, gesprengt. Die Telefonzelle erlitt einen Totalschaden. Mehrere Autos im Umfeld wurden leicht beschädigt.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter, wie der ORF berichtet. Die Polizei erstattete Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung. (red, APA, 26.12.2019)