"Das Wichtigste ist, dass man seine Träume lebt und nie aufhört, an sie zu glauben." Es sind Sätze wie diese, deretwegen man in die Kirche geht – oder auf Kreuzfahrt, um dann beim Kapitänsdinner Weisheiten von Häuptling Bullshit Bingo zu hören.

Die ältesten Menschheitsträume für die Zielgruppe Das Traumschiff sind zweifellos: einen Tag schmerzfrei verbringen, nachts einmal durchschlafen sowie: keine Lebenszeit mit altbackenem Rentnerfernsehen vergeuden.

Der neue "Traumschiff"-Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, r.) und der noch etwas skeptische Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). Foto: ORF/ZDF/Dirk Bartling

DasTraumschiff sticht seit 1981 im ZDF in See, um im Fahrwasser des deutschen Wirtschaftswunders eine fast heile Welt vorzugaukeln. Hier regiert die Uschi Glas! Die Veteranin der zweitklassigen Groschenheftverfilmung spielt natürlich auch in der aktuellen Folge Antigua mit. Der neue Kapitän heißt ab sofort Florian Silbereisen.

Was genau Florian Silbereisen als erfolgreicher Schlagersänger und Fernsehmoderator kann, außer mit Helene Fischer liiert gewesen zu sein, erschließt sich nur schwer. Das Schauspiel ist es jedenfalls nicht. Sogar Harald Schmidt stinkt als Kreuzfahrtdirektor Schifferle dagegen nicht ab. Vielleicht ist es Silbereisens absolut charismafreie Durchschnittlichkeit, mit der man sich identifizieren kann. Erbschleicher auf großer Fahrt. (Christian Schachinger, 26.12.2019)