Ein Live-Set der enigmatischen Elektronikerin Rosa Anschütz ist Teils des zweitägigen Pflaster-Minifestivals im Venster. Foto: eva luise hoppe

Freitag, 27.12.

Bevor zu Silvester die ganz großen Geschütze aufgefahren werden, steht uns noch ein halbwegs ruhiges Wochenende zur Einstimmung bevor. Die guten Vorsätze dürfen bei folgenden Veranstaltungen vorerst verdrängt werden: Gemütlich, cool aber auch ein bisschen sexy holen die beiden Dandys von Deux Gitans im Schikaneder ihre musikalische Frankreich-Karte raus. Freilich mit Chansons aus den guten alten Zeiten. Der monatliche Arena-Fixstern Iceberg findet für Indie-Liebhaber auch im Dezember statt.

Hits, Hits, Hits aus den 80ern und 90ern verspricht der Weberknecht bei Back on the Dancefloor – gut um die paar konsumierten (Kilo) Vanillekipferl wieder abzutrainieren. Musikalische Reisen durch Raum und Zeit bieten die mystischen Wesen vom Salon Magica im Werk. Die Pratersauna setzt unter dem Motto Electronic Fusion auf viel Wumms: Vier Floors werden mit Techno und House, Drum & Bass und Hi-Tech bespielt – will heißen: die volle Dröhnung. Vielleicht das Weihnachtsgeld in ein bisschen Hörschutz investieren?

Den kann man sicherlich auch brauchen, wenn Dax J in die Grelle Forelle kommt, um die Menschen mit rauem Techno der Marke "verlassene Lagerhalle am Stadtrand" zu strafen. Für Techno, der nicht ganz so menschenverachtend ist (keine Sorge, die wollen das eh so!), geht man ins Horst zu Dave Clarke. Anspruchsvolle Elektronik bietet die zweitägige Veranstaltung Pflaster im Venster. Am Freitag etwa mit Conny Frischauf….

Samstag, 28.12.

… am Samstag dann mit den entrischen Klängen einer Rosa Anschütz oder verträumter Elektronik von Infuso Giallo. Im Flex ist mit gewaltigem Untz-Untz die Berliner Herrensauna zu Gast – noch einmal: das mit dem Hörschutz war ernst gemeint!

Zwischen House und Techno bewegt sich Marek Hemmann bei der Reihe Zuckerwatt in der Grellen Forelle, während sich die Gebrüder Fognini, auch bekannt unter ihrem Alias Mind Against, in der Pratersauna Atmosphärischem zwischen House und Techno hingeben. Die Reihe Funkroom präsentiert im Werk stolz "die heilige Nacht der Zerlegung" und das heimische House-Label Fortunea verabschiedet sich vorsorglich von 2019 im Elektro Gönner. (Amira Ben Saoud, 27.12.2019)