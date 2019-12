Foto: ZDF/Hannes Hubach

11.35 KOMÖDIENKLASSIKER

Don Camillo und Peppone(Le petit monde de Don Camillo, F/I 1952, Julien Duvivier) In der brütenden Hitze der Poebene tragen Pfarrer Don Camillo (Fernandel) und der kommunistische Bürgermeister Peppone (Gino Cervi) ihre Gefechte aus. Regiekönner Julien Duvivier inszenierte auch die Fortsetzung Don Camillos Rückkehr (13.15). Ebenfalls zu sehen: Die große Schlacht des Don Camillo (15.00), Hochwürden Don Camillo (16.35) und Genosse Don Camillo (18.30).Bis 13.15, 3sat

18.30 MAGAZIN

Konkret Spezial: Akkus – Ein Blick hinter die Kulissen Ein ausgebrannter Tesla entpuppte sich vor wenigen Wochen als Problemfall für die Entsorgungswirtschaft. Sind die modernen Stromspeicher doch nicht so nachhaltig, wie sie auf den ersten Blick scheinen? Bis 19.00, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Die dunkle Seite des Lichts Wir brauchen Licht. Doch zu viel davon schadet. Wie können wir die richtige Balance finden zwischen Wohlempfinden einerseits und der unterschätzten Gefahr für Mensch und Tier andererseits? Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Unterm Birnbaum(D 2019, Uli Edel) Theodor Fontanes 1885 veröffentlichte Novelle Unterm Birnbaum gilt als Frühwerk der Kriminalliteratur. Regisseur Uli Edel und Drehbuchautorin Léonie-Claire Breinersdorfer haben sie als zeitgenössischen Thriller adaptiert, in dem ein Eheepar (Fritz Karl und Julia Koschitz) in Geldnöten den "perfekten Mord" an seinen Gläubigern arrangiert. Bis 21.45, Arte

22.35 MAGAZIN

Universum History: Marie Antoinette – Die letzten Tage einer Königin Die Tochter Maria Theresias, die hochmütig in Luxus schwelgte, wurde als regierende Monarchin zum Feindbild der Französischen Revolution. Das Dokudrama will mit neuen Dokumenten bislang unbekannte Seiten der Habsburgerin zeigen. Bis 23.20, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Anna Magnani – Der unkonventionelle Filmstar aus Rom(F 2017, Enrico Cerasuolo) Archiv- und Privataufnahmen sowie ein Interview mit Oriana Fallaci zeigen Italiens erste Oscar-Gewinnerin. Bis 0.10, Arte

0.50 KRIMI

Columbo – Der Schlaf, der nie endet(A Deadly State of Mind, USA 1975, Harvey Hart) Karl Donner ist in seinem Strandhaus ermordet worden, Inspektor Columbo (Peter Falk) zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Zeugin (Lesley Ann Warren). Krimivergnügen im Zweikanalton. Bis 2.00, ORF 2

(Karl Gedlicka, 27.12.2019)