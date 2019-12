Etat-Mediennews: Sonntagskrimi von österreichischem Autor in der ARD – und wie das "Traumschiff" im ORF wird

Nicht nur Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, links) tut sich schwer mit dem neuen "Traumschiff"-Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen). Foto: ORF/ZDF/Dirk Bartling

Was tun zum Ausklang der Weihnachtsfeiertage? Wir haben da ein paar sachdienliche Hinweise für den Donnerstagabend:

TV-Kritiker Christian Schachinger kann Florian Silbereisens ORF-Premiere als "Traumschiff"-Kapitän nicht wirklich empfehlen – aber wir empfehlen Schachingers TV-Tagebuch über "Erbschleicher auf großer Fahrt" umso mehr.

Rupert Henning hat diesmal den Münchner "Tatort"-Ermittlern ein Drehbuch geschrieben – "One Way Ticket" ist inspiriert von einem realen Rentner, der sich als Drogenkurier betätigte. Die TV-Tipps der Etat-Redaktion für den Feiertagsabend in der Switchlist.

Wer von den Feiertagen nicht genug kriegen kann – es kommen ja auch noch ein paar auf uns zu: Doris Priesching empfiehlt Serien für die Ferien.

"Ich stürze im freien Fall aus dieser Maschine ab": Die Schauspielerin Juliane Koepcke über ihren Absturz über dem Regenwald von Peru – und wie sie überlebte, ein Radio-Tagebuch.

Die Etat-Redaktion wünscht einen entspannten Donnerstagabend – morgen früh wird's was geben. Bleiben Sie dran!