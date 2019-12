An dem Atomkraftwerk Bushehr konnten bisher keine Schäden festgestellt werden. Foto: EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Teheran – In der Nähe des iranischen Kernkraftwerks Bushehr ist es Freitag früh zu einem Erdbeben der Stärke 5,1 gekommen. Das Beben habe sich 53 km östlich von Bushehr an der Südküste des Iran am Persischen Golf ereignet, teilte der US Geological Survey mit. Das Epizentrum der Erdstöße, die gegen 05:23 Uhr (02:53 MEZ) auftraten, lag demnach in 38 km Tiefe.

Eine Karte der US Geological Survey (USGS) zeigt wie nahe Epizentrum und Atomkraftwerk zueinander liegen. 53 Kilometer um genau zu sein. Foto: EPA/ USGS / HANDOUT

Das Beben dürfte in dem nahegelegenen Atomkraftwerk keine Schäden angerichtet haben, heißt es von iranischen Behörden. "Untersuchungsteams wurden in die Gegend geschickt und glücklicherweise gibt es keine Schäden, außer einige Erdrutsche in den Bergen", sagte ein Sprecher der lokalen Einsatzkräfte.

Der Iran ist eines der Länder mit den meisten Erdbeben der Welt. 2003 erschütterte ein Beben der Stärke 6,6 die Provinz Kerman und tötete 31.000 Menschen. 2017 wurden bei einem Beben der Stärke sieben 600 Menschen getötet und 9.000 verletzt. (APA, red, 27.12.2019)