Die Räumung der geschmolzenen Reaktoren soll erst 2024 beginnen. Foto: AP

Tokio – Die Räumung von Brennstoff aus zwei Reaktoren des Unglücks-AKW Fukushima wird sich nach Angaben der japanischen Regierung um Jahre verzögern. Der Vorgang solle für Reaktor Nummer 1 nun etwa 2027 bis 2028 beginnen und für Reaktor 2 etwa 2024 bis 2026.

Bisher hatte die Regierung für beide Bereiche 2023 als Startdatum angepeilt. Weiterhin soll die Räumung des kompletten Brennstoffes aus allen sechs Reaktoren bis etwa 2031 abgeschlossen sein. Die Aufräumarbeiten nach dem Unglück von 2011 dürften nach offiziellen Schätzungen 30 bis 40 Jahre in Anspruch nehmen.

Kernschmelze nach Erdbeben und Tsunami

In Fukushima hatte sich nach dem schweren Erdbeben und einem Tsunami mit mehr als 18.000 Toten im März 2011 das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 ereignet. Weil das Kühlsystem ausfiel, kam es in drei der sechs Reaktoren zur Kernschmelze. Das Gebiet in einem weiten Umkreis wurde radioaktiv verseucht und unbewohnbar.

Japan verfolgt ein strenges Programm zur Dekontaminierung. Für viele Gegenden wurden die Sperren aber inzwischen wieder aufgehoben. Einer Umfrage japanischer Medien vom Februar zufolge sind 60 Prozent der Bewohner in der Fukushima-Region allerdings weiterhin besorgt wegen der Verstrahlung. Im Februar gab es noch 52.000 Vertriebene – unter ihnen auch viele, die sich weigern zurückzukehren.

3.700 Tote

Bisher gibt es zwar keine offiziell registrierten Todesfälle durch die Verstrahlung, allerdings gab die Regierung im vergangenen Jahr erstmals den Krebstod eines Mannes bekannt, der an den Dekontaminierungsarbeiten nach dem Atomunglück beteiligt war. Offiziellen Angaben zufolge starben in der Folge der Katastrophe mehr als 3.700 Menschen – die meisten aus Fukushima – an Krankheiten oder weil sie sich das Leben nahmen. (APA/Reuters, red, 27.12.2019)