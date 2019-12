Dicke Luft auf der Brücke: Der neue Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen – hat gleich ein riskantes Manöver hingelegt. Und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, li.) hat es gleich der Reederei gemeldet. Foto: ORF/ZDF/Dirk Bartling

757.000 Menschen wollten am Stephani-Abend Florian Silbereisen als neuen Kapitän des "Traumschiffs" sehen. Das sind – noch ohne Menschen, die seine Premiere in den folgenden sieben Tagen nachsehen – die meisten Zuschauer am 26. Dezember seit 2009. Den Marktanteil von 25 Prozent schaffte das "Traumschiff" am dritten Weihnachtstag zuletzt 2014.



In Deutschland sorgte Silbereisens Premiere für den höchsten Marktanteil beim Gesamtpublikum ab drei Jahren mit 22,9 Prozent. In Österreich bürgerten sich – international unüblich – die Werte ab zwölf Jahren für das Gesamtpublikum ein – hier kommt das "Traumschiff" auf 25 Prozent.

Den Wert schaffte die Schönwetterserie 2014 im ORF zum letzten Mal, da übernahm gerade Sascha Hehn als Kapitän. 2009 kam sie – auf der Brücke: Siegfried Rauch – noch auf seither unerreichte 30 Prozent.

(red, 27.12.2019)