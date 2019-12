In dieser Galerie: 2 Bilder Mayer kämpft gegen die Stelvio. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO Paris jubelt in Bormio. Foto: AP Photo/Gabriele Facciotti

Bormio – Dominik Paris hat zum dritten Mal in Folge die Weltcup-Abfahrt in Bormio gewonnen. Der 30-jährige Favorit aus Südtirol siegte am Freitag im Gröden-Ersatzrennen auf verkürzter, aber schwieriger Piste 0,39 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz sowie 0,42 vor dem Österreicher Matthias Mayer. Für Paris war es der 13. Weltcupsieg in der Abfahrt, vier davon hat er alleine in Bormio geholt.

Insgesamt war es der bereits fünfte Bormio-Erfolg für Paris, der im Vorjahr auf der anspruchsvollen italienischen Strecke gleich beide Speedrennen gewonnen hatte. Diesmal steht am Samstag (11.30 Uhr) die Original-Abfahrt über die gesamte Strecke auf dem Programm, am Sonntag folgt eine Alpine Kombination. (APA, 27.12.2019)

Ergebnis der Weltcup-Abfahrt am Freitag in Bormio (Ersatz für Gröden):

1. Dominik Paris (ITA) 1:49,56 Min.

2. Beat Feuz (SUI) 1:49,95 +0,39

3. Matthias Mayer (AUT) 1:49,98 +0,42

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:50,59 +1,03

5. Maxence Muzaton (FRA) 1:50,69 +1,13

6. Matthieu Bailet (FRA) 1:50,79 +1,23

7. Brice Roger (FRA) 1:50,93 +1,37

8. Travis Ganong (USA) 1:51,04 +1,48

9. Thomas Dreßen (GER) 1:51,08 +1,52

10. Johan Clarey (FRA) 1:51,11 +1,55

11. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:51,21 +1,65

12. Hannes Reichelt (AUT) 1:51,23 +1,67

13. Urs Kryenbühl (SUI) 1:51,38 +1,82

14. Adrien Theaux (FRA) 1:51,54 +1,98

15. Max Franz (AUT) 1:51,55 +1,99

16. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:51,65 +2,09

17. Nicolas Raffort (FRA) 1:51,70 +2,14

18. Mattia Casse (ITA) 1:51,75 +2,19

19. Nils Allegre (FRA) 1:51,76 +2,20

20. Kjetil Jansrud (NOR)/Otmar Striedinger (AUT) 1:51,84 +2,28

22. Carlo Janka (SUI) 1:52,10 +2,54

23. Romed Baumann (GER) 1:52,13 +2,57

24. Josef Ferstl (GER)/Steven Nyman (USA) 1:52,21 +2,65

26. Dominik Schwaiger (GER) 1:52,23 +2,67

27. Christopher Neumayer (AUT) 1:52,36 +2,80

28. Benjamin Thomsen (CAN) 1:52,48 +2,92

29. Emanuele Buzzi (ITA) 1:52,56 +3,00

30. Daniel Danklmaier (AUT) 1:52,61 +3,05

Ausgeschieden u.a.: Vincent Kriechmayr (AUT)

Nicht gestartet u.a.: Christian Walder (AUT)

Gesamtweltcup:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 379

2. Dominik Paris (ITA) 349

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 344

4. Matthias Mayer (AUT) 317

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 312

6. Alexis Pinturault (FRA)/Beat Feuz (SUI) 301

8. Thomas Dreßen (GER) 231

9. Marco Odermatt (SUI) 222

10. Mauro Caviezel (SUI) 217

Weiter: 17. Hannes Reichelt (AUT) 155 31. Roland Leitinger (AUT) 90 38. Michael Matt (AUT) 79 41. Marco Schwarz (AUT) 72 . Christian Hirschbühl (AUT) 72 51. Max Franz (AUT) 54 53. Christian Walder (AUT) 51 62. Manuel Feller (AUT) 38 68. Dominik Raschner (AUT) 32 73. Otmar Striedinger (AUT) 25 79. Daniel Danklmaier (AUT) 21 95. Stefan Babinsky (AUT) 11 . Marc Digruber (AUT) 11 100. Stefan Brennsteiner (AUT)7Christopher Neumayer (AUT) 10 112. Christoph Krenn (AUT) 6

Abfahrtsweltcup:

1. Beat Feuz (SUI) 240

2. Dominik Paris (ITA) 204

3. Thomas Dreßen (GER) 141

4. Johan Clarey (FRA) 126

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 116

Mannschaft Herren (12):

1. Norwegen 1595

2. Schweiz 1442

3. Österreich 1366

4. Frankreich 1337

5. Italien 727

Nationencup (22):

1. Österreich 2675

2. Schweiz 2388

3. Norwegen 2242

4. Italien 1855

5. Frankreich 1652