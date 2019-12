Ein Pyjama für zwei, Blondinen bevorzugt, Wie klaut man eine Million?, Zurück in die Zukunft, Der Clou, Birgit Denk, Only Lovers Left Alive – dazu die Radiotipps

18.30 GUTE NACHT

Ein Pyjama für zwei (Lover Come Back, USA 1961, Delbert Mann) Rock Hudson, Doris Day und Tony Randall – das waren einmal Markenzeichen für zügigen, ganz witzigen, aus heutiger Sicht jedoch auch recht betulichen Hollywood-Komödienmainstream. In dieser Variante muss die Werbefachfrau Day den ewigen "Womanizer" Hudson als Konkurrenten abwehren, lässt dabei jedoch den falschen Mann – einen Wissenschafter – überwachen.

Bis 20.15, 3sat

20.15 GIRL’S BEST FRIENDS

Blondinen bevorzugt (USA 1953, Howard Hawks) Jane Russell und Marilyn Monroe brausen überschallgeschwind durch die Welt der Männer und lassen keinen Stein auf dem anderen, schon gar keinen Edelstein. Bis 21.40, 3sat

20.15 ZEITREISE

Zurück in die Zukunft (Back to the Future, USA 1985, Robert Zemeckis) Eine Zeitmaschine katapultiert den Teenager Marty McFly (Michael J. Fox) in das Jahr 1955, wo sich ausgerechnet seine Mutter in ihn verliebt. Doch wenn seine Mutter nicht mit seinem Vater zusammenkommt, wird er nie geboren. Um zurück in die Zukunft zu gelangen, muss er seine Eltern verkuppeln. Die nicht minder unterhaltsamen Teile zwei und drei folgen gleich danach.

Bis 22.00, ZDF neo

21.40 FEHLALARM

Wie klaut man eine Million? (USA 1966, William Wyler) Ausgesprochen hübsche Wyler-Komödie in fescher Sixties-Besetzung: Audrey Hepburn, Peter O’Toole, Eli Wallach, Charles Boyer. Bis 23.40, 3sat

21.40 DOKUMENTATION

Lawinen – Die unterschätzte Gefahr Die Dokumentation begleitet Forscher und Praktiker, die verstehen wollen, wie und warum Lawinen entstehen. Wie werden sich die Folgen des Klimawandels auf die weißen Schneemassen der Alpen auswirken? Und wie ist zukünftig Risikominimierung möglich? Bis 22.35, Arte

21.50 TARNEN UND TÄUSCHEN

Der Clou (USA 1973, George Roy Hill) Zwei kleine Trickbetrüger legen unwissentlich den Geldkurier eines ebenso eitlen wie mächtigen Gangsterbosses herein. Die Rache für den Mord an einem der beiden ist raffiniert eingefädelt und von durchschlagendem Erfolg. Das klassische Beispiel für ein nur vage definierbares, in den 1970er-Jahren mächtig erfolgreiches Genre: die "intelligente Gaunerkomödie voller überraschender Pointen, mit hintergründigem Witz und verhaltener Spannung" (Lexikon des Internationalen Films). Pure Routine, aber forsch und rasant durchexerziert. Paul Newman und Robert Redford, genialst. Bis 23.50, SWR

23.00 TALKRUNDE

Birgit Denk & die Novaks: Kabarettlieder der 50er Birgit Denk und ihre Band singen und spielen Lieder von legendären Kabarettisten: Georg Kreisler, Hugo Wiener, Cissy Kraner, Helmut Qualtinger, Hermann Leopoldi und Gerhard Bronner.

Bis 0.05, ORF 3

1.30 LIEBENDE MIT BISS

Only Lovers Left Alive (GB/D 2013, Jim Jarmusch) Ein uraltes Vampirliebespaar kommuniziert vorwiegend online miteinander. Er kommt mit der modernen Welt nicht ganz zurecht, ihre Schwester will sich nicht ganz an die Regel halten, keine Menschen zu beißen. Als sie das tut, gerät die Situation außer Kontrolle. Mit Tom Hiddleston und Tilda Swinton in den Hauptrollen und in Hochform. Bis 2.40, MDR