Außerdem: Der Mann aus Alamo, Der König der Löwen, Der Garten des Bösen, The Big Short, dazu Radiotipps: Gedanken von Andrea Brem, Spielräume und Kunstsonntag auf Ö1

Kenneth Branagh als gewiefter Detektiv Hercule Poriot, der im legendären Orient-Express ermittelt – "Mord im Orient Express", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: ORF

14.05 WESTERNKLASSIKER

Der Mann aus Alamo (The Man from the Alamo, USA 1953, Budd Boetticher) Beim Kampf um Alamo 1836 soll der texanische Farmer John Strout (Glenn Ford) Frauen und Kinder warnen, doch er kommt zu spät, alle sind tot. Als er erfährt, dass Gangster das Massaker verübt haben, nimmt er Rache. Bis 15.20, 3sat

20.15 RECHTENS

Dennstein & Schwarz – Pro bono, was sonst? Die Anwältinnen Paula Dennstein (Maria Happel) und Therese Schwarz (Martina Ebm) ziehen nun an einem Strang und starten mit einer Gemeinschaftskanzlei im Ausseerland durch. Sie wollen einen alleinerziehenden Witwer vor den betrügerischen Machenschaften einer Fertigteilhausfirma schützen. Bis 21.50, ORF 2

20.15 KRIMI

Mord im Orient Express (Murder on the Orient Express, USA 2017, Kenneth Branagh) Neuverfilmung des im Jahre 1934 erschienenen Agatha-Christie-Klassikers. Unter eigener Regie schlüpft Kenneth Branagh in die Rolle des Meisterdetektivs Hercule Poirot. Zwölf Passagiere des Orient-Express stehen unter Mordverdacht. Mit dabei sind Johnny Depp, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Olivia Colman, Penélope Cruz und Judi Dench. Bis 22.05, ORF 1

Foto: ORF

20.15 KUSCHELIG

Der König der Löwen (The Lion King, USA 1994/2011, Roger Allers und Rob Minkoff) In den knuddeligen Löwen Simba verliebte sich eine ganze Generation raubkatzenverrückter Kinder. Es geht recht finster zu im Reich des bösen Scar, Simba und seine Freunde wollen dieser Schreckensherrschaft ein Ende setzen. Rührend. Bis 21.55, RTL

21.45 WESTERN

Der Garten des Bösen (USA 1954, Henry Ha thaway) Mexiko, Mitte des 19. Jahrhunderts: In einer Bar eines heruntergekommenen Fischerdorfes heuert die junge Leah die vier Abenteurer Hooker, Fiske, Daly und Vincente an, um ihren Mann zu bergen, der in einer Goldmine verschüttet liegt. Der Weg zur Mine führt durch unwegsames, den Indianern heiliges Gebiet weit ins Landesinnere. Westernklassiker über den Kampf um eine Frau und um Besitz. Bis 23.20, 3sat

22.20 DOKUMENTATION

Real Men Seit fast einem Jahrhundert zeigt uns das Kino seine Interpretation von Maskulinität. Bond, Rocky und Rambo verkörpern Rollenbilder, die vom Zeitgeist beeinflusst wurden, den Zeitgeist umgekehrt aber auch mitbestimmten. Hasko Baumann geht dem Einfluss dieses Männlichkeitsbildes auf gesellschaftliche und politische Strukturen nach. Bis 23.50, Arte

23.35 ZOCKEN

The Big Short (USA 2015, Adam McKay)

Der US-Regisseur Adam McKay bringt nach dem gleichnamigen Bestseller von Michael Lewis einen neuen Blickwinkel auf die Finanzkrise: Im Zentrum stehen nicht die korrupten Banken und gierigen Investoren, sondern Wertpapierhändler, die als Profiteure des Wirtschaftskollapses auf den Plan treten. Bis 1.40, ARD