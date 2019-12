Diese drei Figuren werden 2020 Programm machen: Jan Böhmermann (mit seiner neuen ZDF-Show), "The Masked Singer" (hier der Roboter aus der deutschen Version) auf Puls 4 und auf ProSieben, und Patrick Stewart in "Star Trek: Picard" auf Amazon Prime. Fotos: ZDF/Ben Knabe, ProSieben, Trae Patton/CBS

Das Medienjahr 2020 von A bis Z, von Antritt der Regierung bis Zentralbetriebsratswahl im ORF, und dazwischen viel, viel Programm: Was das Publikum und die Medien im kommenden Jahr erwartet. Und was Ihnen fehlt, ergänzen Sie bitte im Forum.

Antritt Neue Regierung, neues Programm auch für die Medien. Auf der Agenda: Was darf der ORF im Web, und wie wird er organisiert, wie fördert man österreichische Medien im Wettbewerb mit Digitalriesen, wann kommt statt des Amtsgeheimnisses ein Informationsfreiheitsgesetz?

Beethoven Der ORF ehrt den Komponisten zum 250. Geburtstag mit einem "aufwendig inszenierten Historienfilm". Die Hauptrolle spielt Tobias Moretti, Spezialist für Genie und Wahnsinn.

Neue ZDF-Show ab Herbst 2020: Jan Böhmermann. Foto: ZDF / BEN KNABE

Böhmermann, Jan Die "Krawallschachtel" (Harald Schmidt) sorgte immer wieder für Aufregung. Gesehen haben sie nur wenige. In Österreich schauten das Neo Magazin Royale 2019 durchschnittlich 19.000, hier bewegt sich Wolfgang Fellners Oe24.TV häufig. Ab Herbst 2020 ätzt Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm.

Bundesliga, Deutsche In Deutschland wird 2020 über die milliardenschweren TV-Rechte an der deutschen Bundesliga verhandelt, bisher bei Sky und Dazn. In Österreich läuft der Exklusivvertrag der Bundesliga mit Sky 2022/23. Für weitere vier Jahre hat Sky eine Option.

Champions League / Europa League Die vorerst letzte Saison der Champions League auf Sky (in Deutschland) läuft im Herbst an, und die vorerst letzte Saison der Europa League auf Puls 4. Ab 2021/22 hat in Österrreich Dietrich Mateschitz' Servus TV Rechte an beiden europäischen Ligen, in der Europa League spielt auch der ORF mit. In Deutschland sicherten sich Dazn und Amazon Prime die Champions League.

Dancing Stars Andere machen The Masked Singer, auf ORF 1 performen Andreas Ogris, Michaela Kirchgasser, Silvia Schneider und "Unterhaltungsgrößen". Welchen Tanzschritt der ORF am besten kann, steht fest: den Stillstand.

"Dancing Stars" 2020: Christian Dolezal, Michi Kirchgasser, Natalia Ushakova, Edita Malovčić, Andreas Ogris. Foto: ORF

Das Leben ist schön Die Reportagereihe wirft ab 2020 einen "humorvollen und authentischen Blick in österreichische Lebenswelten". Warum nennen sie es dann nicht einfach Alltagsgeschichten?

Disney+ Der Streamingdienst des weltgrößten Unterhaltungskonzerns startet Ende März in Deutschland. Da ist es naturgemäß nicht weit nach Österreich.

Einfache Sprache Ab Jänner gibt es in den ORF-Regionalradios Wien und Steiermark Wochenrückblick-Sendungen in einfacher Sprache in Versionen für Kinder und für Migrantinnen und Migranten.

Freud Die Verwerfungen des jungen Sigmund Freud stellt Robert Finster dar. Satel und Bavaria produzieren für ORF und Netflix, was in der Konstellation eine Premiere ist. Das Beste daran: Georg Friedrich in der Rolle des Alfred Kiss können danach rund 164 Millionen Abonnenten sehen.

Robert Finster als Sigmund Freud. Foto: ORF/Satel Film/ Bavaria Fiction/Jan Hromádko

GIS-Gebühren Abschaffung und ORF-Finanzierung aus dem Staatsbudget dürften vorerst vom Tisch sein, wenn die Grünen in die Regierung kommen. Norwegen schafft die Rundfunkgebühren 2020 ab. Den Rundfunk finanziert – wie schon in Finnland und Schweden – eine zweckgewidmete Steuer auf das Einkommen.

5G Broadcast Der neue HandyStandard kann auch Rundfunk übertragen – ohne Streamingkosten. Die ORF-Sendertochter ORS testet die Technologie vom Kahlenberg und Senderstartort Liesing ein mit dem Mobilfunkübertragungsstandard 5G kompatibles Rundfunksignal. Dabei geht es um die direkte Empfangbarkeit von linearem Radio und Fernsehen auf 5G-fähigen mobilen Endgeräten wie Handys und Tablets ohne das Datenvolumen mobiler Breitbandtarife zu verbrauchen. Die ORS will auf dem Donauinselfest und mit In-Car-Entertainment zeigen, was da geht. Die ORF-Sendertochter erklärt den Test so: "Die Erkenntnisse dienen auch als Grundlage für künftige gemeinsame Geschäftsmodelle des Rundfunks und des Mobilfunks im Wettbewerb gegen die globalen OTT-Anbieter Netflix, Amazon & Co."

Hardcore News bringt ORF 1 2020 in einem neuen, noch unbenannten und wöchentlichen Newsmagazin, voraussichtlich am Donnerstag. Hardcore-News bedeuteten für das gerade erst formierte Infoteam des Senders auch, dass Magazin 1 auf ein Unterhaltungsformat von zehn Minuten gekürzt wurde und dass die ORF-2-Info ab 2020 die ORF-1-Nachrichten übernimmt.

Klien, Peter hat vorerst bis ins Jahr 2020 hinein einen Vertrag für seine Late-Night auf ORF 1, Gute Nacht Österreich. Tröstlich: Auch die Quotenvorbilder Dirk Stermann und Christoph Grissemann haben für Willkommen Österreich jeweils Jahresverträge.

Kochshow ORF 2 bereitet für Herbst ein Gastroformat mit Silvia Schneider um 14 Uhr vor. Die Ex-Freundin von Andreas Gabalier ist die jüngste Entdeckung des ORF.

Korrespondenten 2020 dürfte der ORF einen neuen Leiter oder eine neue Leiterin für sein Büro in Washington brauchen: Hannelore Veit, sie wird im Juni 63, dürfte den Job noch bis Jahresende machen. Als mögliche Nachfolger kursieren auf dem Küniglberg Thomas Langpaul, stellvertretender Ressortleiter Innenpolitik, und die derzeitige Berliner Büroleiterin Birgit Schwarz. Nach Berlin wechselt 2020 Volker Obermayer aus der Radio-Wirtschaft, die seit 2019 Esther Mitterstieler leitet. Das Büro in Rom übernimmt ab Juli Cornelia Vospernik, Mathilde Schwabeneder geht in Pension.

Kronen Zeitung Vielleicht einigen sich die Eigentümer von Österreichs weitaus größter Zeitung 2020, ob und wie sie die Krone künftig führen können. Kurz vor Weihnachten 2019 gingen die Dichands und Neo-Investor und Immobilienmilliardär René Benko ohne Einigung auseinander. Mehr dazu unter diesem Link.

Liebesg’schichten und Heiratssachen Nina Horowitz klingt ein bisschen wie Elizabeth T. Spira. Horowitz übernimmt 2020 die Sendung der 2019 verstorbenen ORF-Kupplerin. Die größte Angst des ORF: dass niemand den Unterschied bemerkt.

Nina Horowitz erbt die "Liebesg'schichten & Heiratssachen". Foto: ORF

Lindenstraße In der letzten Folge wird auf Mutter Beimer ein Brandanschlag verübt, sickerte von den Dreharbeiten durch. Wer solche Einfälle hat, braucht keinen Arzt. Am 29. März 2020 stirbt die Lindenstraße nach 1758 Folgen den wohlverdienten Serientod.

Masked Singer In der Öffentlichkeit bekannte Menschen schlüpfen in fantasievolle Kostüme und singen um die Wette. Jury und Publikum rätseln, wer sich hinter Astronaut, Grashüpfer, Engel und Monster verbirgt. Das klingt abgefahren und kindisch und war doch der Sommerhit 2019 auf ProSieben. Ab Frühjahr 2020 auf Puls 4.

Singen im Kostüm – auf ProSieben 2019 ein großer Erfolg. 2020 versucht es auch Konzerntochter Puls 4 in Österreich. Foto: ProSieben

Medienförderung Die Grünen haben sich vor der Nationalratswahl eine Reform der Bundes-Medienförderungen vorgenommen. Wien beginnt 2020 eine neue Medienförderung für journalistische Innovationen, über drei Jahre vergibt die Stadt 7,5 Millionen Euro. Für Ende 2019, Anfang 2020 hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auch neue Leitlinien für die Vergabe öffentlicher Inserate angekündigt. Wien ist größter Bucher laut Medientransparenz-Meldungen. Und 2020 ist in Wien Landtagswahl.

Nailed it Die Parade der schlechtesten Hobbykonditoren ist auf Netflix ein unschlagbarer Stimmungsmacher für eingeschlafene Partys. 2020 kommt eine deutsche Version.

Der Netflix-Süßigkeiten-Contest im Original. Netflix UK & Ireland

Next in Fashion Designertalente entwerfen Haute Couture. Tan France und Alexa Chung leiten ein Fest fürs Auge auf Netflix.

ORF-Player 2020 sollen die ersten Teile der Social-Streaming-Plattform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks starten, das große Zukunftsprojekt des ORF. Dafür soll ein weiterer Geschäftsführer in der ORF-Onlinetochterfirma installiert werden.

Österreich (die Tageszeitung) könnte ab 2020 Presseförderung bekommen. 2019 beantragte die Zeitung aus der Mediengruppe der Fellner-Familie schon Vertriebs- und Vielfaltsförderung. Die Medienbehörde KommAustria lehnte mit der Begründung ab, dass Österreich erst ab Jahresmitte 2018 als Kauftageszeitung erschien. Bis dahin hießen Kauf- und Gratisvariante Österreich, seither ist Oe24 die Gratisversion. Und nur wer überwiegend verkauft, bekommt nach bisherigen Kriterien Presseförderung. Relevant ist das Jahr vor dem Antrag.

Pan Tau In den 1970er-Jahren sorgte Otto Šimánek als größenelastischer Held mit Melone und Krawatte für glänzende Kinderaugen. Matt Edwards versucht das Kunststück ab Herbst 2020. Ob er die lieben Kleinen im altmodischen ARD-Fernsehen noch erreicht, bleibt abzuwarten.

Pötzelsberger, Tobias Vor allem bürgerliche ORF-Räte zeigen sich regelmäßig begeistert vom "Journalisten des Jahres 2019". Das klingt nach mehr.

Rapp, Peter Mit 75 will es der Showhaudegen noch einmal wissen. Vorerst fünf Ausgaben der Nostalgieshow Als wäre es gestern gewesen präsentiert Rapp 2020 auf ORF 2. "Vorbereitung ist Schwäche", sagte Rapp einst. Schön, dass wir davon wieder mehr sehen dürfen.

Sky Neal O'Rourke, bisher bei Sky Irland kommerziell offenbar sehr erfolgreich, tritt im Jänner seinen Dienst als neuer Geschäftsführer bei Sky Österreich an.

Star Trek: Picard Am 24. Jänner übernimmt Patrick Stewart als Captain Picard auf Amazon Prime nach 24 Jahren Absenz wieder das Steuer der Enterprise. Trekkies in Schnappatmung.

Prime Video UK

Stiftungsrat Das oberste ORF-Gremium bleibt auch großteils türkis-blau, wenn ÖVP und Grüne die nächste Regierung bilden. Denn: Die drei FPÖ-Mandate aus dem ORF-Publikumsrat bleiben bis zum Ablauf der Funktionsperiode 2022, dazu ein Parteimandat. Eine grüne Regierungspartei dürfte etwa ähnlich viele Mandate im Stiftungsrat schaffen. Wenn die Grünen weniger Regierungsmandate im Stiftungsrat akzeptieren als die FPÖ, kann die ÖVP eine absolute Mehrheit dort erreichen. Mehr dazu unter diesem Link.

Tatort wird 50 Ab einem gewissen Alter kann man jedes Jahr Jubiläum feiern. 2019 gab es 1000 Folgen Tatort. Am 29. November 2020 feiert die längste Krimireihe des deutschen Fernsehens ihre ersten 50 Jahre. Experten rätseln, warum der Tatort nach wie vor so beliebt ist. Wir vermuten: Der Sonntagsfernsehschlaf ist vielen heilig.

Ukw Spotify hin, Digitalradio her: 2020 vergibt die Medienbehörde eine neue Ukw-Frequenz für Wien. Beworben haben sich ein Volksmusikradio, Rock Antenne und Lounge FM.

Zappn Die TV-App von ProSiebenSat1Puls4 soll 2020 mit der Streaming-App Joyn des Münchner Mutterkonzerns ProSiebenSat1 verschmelzen, die eigens produzierte Inhalte (gegen Geld) anbietet.

Zeit, Die Die Österreich-Ausgabe der Hamburger Wochenzeitung sollte 2020 eine Nachfolgerin für den Wiener Redaktionsleiter Joachim Riedl haben.

Zentralbetriebsratswahl Im Februar wird eine gute Hundertschaft von Belegschaftsvertretern des ORF ihren neuen Konzernbetriebsrat und die fünf Stiftungsräte im ORF-Stiftungsrat wählen. Bis zu einem neuen ORF-Gesetz bestimmen sie gleichberechtigt im wichtigsten ORF-Gremium über Management und Budgets mit. Bisher ist Gerhard Moser (Unabhängige) Betriebsratschef, unterstützt vom roten Technikbetriebsrat Berti. Spekuliert wird derzeit auf dem Küniglberg etwa über eine Koalition von Konrad Mitschka (Betriebsratschef Generaldirektion) mit Berti bei der Zentralbetriebsratswahl. (Harald Fidler, Doris Priesching, 28.12.2019)