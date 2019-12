(Das Strandbad in Klagenfurt am Silvesterabend 2019, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler, der erste in Jeans und Pullover, der zweite im Wintermantel. Sie starren aufs Wasser.)

DER ERSTE: Hett i ma nit gedocht, doss i im Winta amol do her kumm, wonn i kan Dienst hob.

DER ZWEITE: I geh efta her. Taugt ma, vastehst. Schen.

DER ERSTE: Schen, jo. Kolt aa.

DER ZWEITE: Kolt aa, stimmt.

(Lange Pause)

DER ERSTE (will aufstehen): I muass ham.

DER ZWEITE (hält ihn zurück): Geh, naa! Bissele noch! So schen.

DER ERSTE: Oba kolt, kolt.

DER ZWEITE: Kumm her. Kumm untan Montl. (Zieht den Mantel aus und legt ihn über ihre Schultern): Passt so?

DER ERSTE (nickt)

(Pause.

Eine Silvesterrakete erleuchtet den Himmel über Loreto.)

DER ZWEITE: Konnst di noch arinnan, wia ma zum ersten Mol do g’sessn sein nochn Training? Du, da Patrick, da Gerold ...

DER ERSTE (nickt): Die Joëlle ...

DER ZWEITE: Wie long is her? Fuchzehn Johr?

DER ERSTE: Mehr.

DER ZWEITE: Wahnsinn ...

(Pause.

Eine zweite Silvesterrakete erleuchtet den Himmel über Loreto. Wie auf einen höheren, nur für sie hörbaren Befehl wenden sie einander die Gesichter zu, ihre Lippen suchen, finden einander und vereinen sich zu einem langen, zärtlichen Kuss.

Pause.

Sie wenden sich wieder voneinander ab und starren aufs Wasser.

Lange Pause.)

DER ZWEITE: I bin oba nit waaßt eh.

DER ERSTE: I aa nit, spinnst?

(Pause)

DER ERSTE (will aufstehen): I muaß ham.

DER ZWEITE (hält ihn zurück): Bissele noch. So schen.

DER ERSTE (macht sich los): Naa, i muaß ham. Muata woatet.

(Er entfernt sich rasch, bleibt noch einmal stehen und wendet sich um.) Schenes neies Johr.

DER ZWEITE (aufs Wasser starrend): Dia aa. (Der Erste ab.

Lange Pause.

Eine dritte Silvesterrakete erleuchtet den Himmel über Loreto.)

DER ZWEITE (zu sich, grimmig): Muata woatet ...

(Lange Pause.

Vorhang)

(Antonio Fian, 27.12.2019)