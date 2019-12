Paul Lendvai ist "European of the Year". Die Auszeichnung bekam er von Nana Walzer von Europe:United überreicht. Foto: Ludwig Schedl

Wien – STANDARD-Kolumnist Paul Lendvai ist diesjähriger "European of the Year". Der Preis zeichnet herausragendes zivilgesellschaftliches Europa-Engagement aus und wird jährlich von Europe:United – Organisation für ein menschliches Europa verliehen.

Lendvai trage "unermüdlich zur Völkerverständigung, besonders zwischen Ost und West und zur demokratiepolitischen Bildung über die Grenzen Österreichs bei", lautet die Begründung von Europe:United. Unzählige Beiträge in Printmedien wie dem STANDARD oder in der "Europäischen Rundschau", (deren Chefredakteur er ist), sowie im ORF-Format "Europastudio" würden die Geschichte und Gegenwart Europas beleuchten. In seinen Buchpublikationen spreche ebenfalls stets "die Stimme eines europäischen Publizisten".

Weitere Auszeichnungen: Böhmermann, Flüchtlingsorganisation

Weiters ausgezeichnet wurden Jan Böhmermann für seinen Song "Do They Know It’s Europe" und Tralalobe, eine österreichische Sozialeinrichtung, die sich der Schwächsten untern den Geflüchteten annimmt. Die Jury bestand aus Katharina Stemberger, Erich Schleyer, Alexander Göbel und Fabian Eder. Der Preis wurde von Nana Walzer, der Vorsitzenden von Europe:United, überreicht. (red, 27.12.2019)