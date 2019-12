Volkswagen will in den nächsten Jahren noch mehr E-Autos produzieren als bisher und damit Tesla überholen. Foto: APA/dpa/Friso Gentsch

Wolfsburg – Volkswagen nimmt sich den Bau von mehr Elektroautos vor als bisher geplant. Das Ziel von einer Million batteriegetriebenen Autos solle bereits Ende 2023 und damit zwei Jahre früher als bisher vorgesehen erreicht werden, teilte der Autokonzern am Freitag mit.

Für 2025 rechnet die Marke VW nun mit 1,5 Millionen produzierten Elektrofahrzeugen. Volkswagen will den US-Elektroautobauer Tesla überholen und in den nächsten Jahren zum Weltmarktführer im Bereich E-Mobilität aufsteigen. Binnen fünf will VW 33 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren. In einer ersten Welle plant der Konzern damit, bis 2029 weltweit 26 Millionen E-Mobile auf die Straßen bringen, der größte Teil davon auf Basis des neuen Elektrobaukastens MEB.

VW will auch andere Hersteller zur entgeltlichen Verwendung dieses Elektrobaukastens bewegen. Den Anfang einer solchen Nutzung macht der US-Autobauer Ford, mit dem Volkswagen bereits vor einigen Monaten eine Allianz geschlossen hat. (APA, 27.12. 2019)