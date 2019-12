Die Youtuber Ctrl Shift Face haben wieder zugeschlagen. Dieses Mal haben die Deepfake-Profis Sylvester Stallone und 90s-Kinderstar Macaulay Culkin miteinander verschmelzen lassen. Herausgekommen ist ein sieben Minuten langes Video, das verblüffend und verstörend gleichzeitig ist.

Sly als Kev

Titelheld Kevin aus dem Weihnachtsklassiker "Kevin – Allein zu Haus" hat dabei Stallones Gesicht verpasst bekommen. Slys Stimme wird von einem Imitator nachgeahmt.

Ctrl Shift Face

Der Youtube-Kanal ist für seine Deepfake-Videos bekannt, in denen Schauspieler in bekannten Filmszenen durch andere Schauspieler ersetzt werden. So wurde etwa auch Javier Bardem in "No Country for Old Men" sehr überzeugend durch Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio und Willem Dafoe ersetzt. Stallone als Nervensäge Kevin würde zwar aufgrund des Altersunterschieds der Schauspieler nicht als Original durchgehen, die perfekte Integration sorgt aber dennoch für erstaunliche Effekte. (red, 27.12.2019)